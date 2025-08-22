Усі розділи
У Вінниці натовп "захищав" чоловіка, який був у розшуку ТЦК – ЗМІ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 22 серпня 2025, 21:02
У Вінниці натовп захищав чоловіка, який був у розшуку ТЦК – ЗМІ
місце конфлікту у Вінниці, скріншот відео

У Вінниці сотні людей зібралися на вулиці Замостянській під час конфлікту представників поліції та чоловіка, який перебував у розшуку ТЦК.

Джерело: місцеве видання "20 хвилин", поліція області, Вінницький обласний ТЦК та СП

Деталі: Як повідомляє "20 хвилин", подія трапилася у п'ятницю вдень на вулиці Замостянській після того, як силовики намагалися затримати чоловіка, який перебував у розшуку.

За інформацією видання, на місце події виїхали вісім екіпажів поліції, а навколо зібралися сотні людей.

Свідки зняли на відео, як жінка б'є по автомобілю, а чоловік, якого намагалися затримати, перебуває в оточенні людей, які його "захищають". У результаті конфлікту, який спровокував величезний затор, правоохоронці відпустили чоловіка, пише "20 хвилин".

Після того, як у соціальних мережах з'явилося відео подій на вулиці Замостянській, Вінницький обласний ТЦК та СП опублікував заяву про те, що його представники не брали участі в подіях на той момент.

Дослівно ТЦК: "У соціальних мережах поширюється відео, яке описане як конфлікт між цивільними громадянами та представниками Вінницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Офіційно повідомляємо, що на момент подій, зафіксованих у відео, військовослужбовці Вінницького ТЦК та СП не проводили жодних заходів, пов’язаних із мобілізацією чи оповіщенням населення у зазначеній локації".

Деталі: Згодом обласна поліція пояснила, що водій перебував у розшуку ТЦК і намагався втекти від поліції. Водночас у повідомленні не вказується, що його відпустили.

Дослівно поліція: "22 серпня під час патрулювання Вінниці поліцейські зупинили водія за порушення ПДР. Під час перевірки документів 25-річний керманич, який з 13 квітня розшукується Вінницьким ОМТЦК та СП, пересів на пасажирське сидіння та намагався втекти. Правоохоронці обмежили його рух. Тим часом перехожі намагались завадити розгляду адміністративного провадження. Наразі проводиться перевірка".

Передісторія: 

  • Увечері 1 серпня у Вінниці біля стадіону "Локомотив" зібралися сотні людей, які заявили про незаконне утримання чоловіків, імовірно затриманих працівниками ТЦК та СП. За словами очевидців, поліція застосувала сльозогінний газ та проводила затримання. 
  • Національна поліція розпочала розслідування обставин інциденту.
  • Вінницький міський суд 4 серпня обрав запобіжний захід у вигляді 60 діб домашнього арешту п'ятьом затриманим, яких підозрюють у спробі захоплення центрального міського стадіону.

ВінницяполіціяТЦК
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
