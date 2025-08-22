В Виннице толпа "защищала" мужчину, который был в розыске ТЦК – СМИ
В Виннице сотни людей собрались на улице Замостянской во время конфликта представителей полиции и мужчины, который находился в розыске ТЦК.
Источник: местное издание "20 минут", полиция области, Винницкий областной ТЦК и СП
Детали: Как сообщает "20 минут", инцидент произошел в пятницу днем на улице Замостянской после того, как силовики пытались задержать мужчину, который находился в розыске.
По информации издания, на место происшествия выехали восемь экипажей полиции, а вокруг собрались сотни людей.
Свидетели сняли на видео, как женщина бьет по автомобилю, а мужчина, которого пытались задержать, находится в окружении людей, которые его "защищают". В результате конфликта, который спровоцировал огромную пробку, правоохранители отпустили мужчину, пишет "20 минут".
После того, как в социальных сетях появилось видео событий на улице Замостянской, Винницкий областной ТЦК и СП опубликовал заявление о том, что его представители не участвовали в событиях на тот момент.
Дословно ТЦК: "В социальных сетях распространяется видео, которое описывается как конфликт между гражданскими лицами и представителями Винницкого территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Официально сообщаем, что на момент событий, зафиксированных в видео, военнослужащие Винницкого ТЦК и СП не проводили никаких мероприятий, связанных с мобилизацией или оповещением населения в указанной локации".
Детали: Впоследствии областная полиция пояснила, что водитель находился в розыске ТЦК и пытался скрыться от полиции. В то же время в сообщении не указывается, что его отпустили.
Дословно полиция: "22 августа во время патрулирования Винницы полицейские остановили водителя за нарушение ПДД. Во время проверки документов 25-летний водитель, который с 13 апреля разыскивается Винницким ОМТЦК и СП, пересел на пассажирское сиденье и пытался скрыться. Правоохранители ограничили его движение. Тем временем прохожие пытались помешать рассмотрению административного производства. В настоящее время проводится проверка".
Предыстория:
- Вечером 1 августа в Виннице возле стадиона "Локомотив" собрались сотни людей, которые заявили о незаконном удержании мужчин, предположительно задержанных сотрудниками ТЦК и СП. По словам очевидцев, полиция применяет слезоточивый газ и проводит задержания.
- Национальная полиция начала расследование обстоятельств инцидента.
- Винницкий городской суд 4 августа избрал меру пресечения в виде 60 суток домашнего ареста пятерым задержанным, которых подозревают в попытке захвата центрального городского стадиона.