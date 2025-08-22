Все разделы
В Виннице толпа "защищала" мужчину, который был в розыске ТЦК – СМИ

Катерина ТищенкоПятница, 22 августа 2025, 21:02
В Виннице толпа защищала мужчину, который был в розыске ТЦК – СМИ
место конфликта в Виннице, скриншот видео

В Виннице сотни людей собрались на улице Замостянской во время конфликта представителей полиции и мужчины, который находился в розыске ТЦК.

Источник: местное издание "20 минут", полиция области, Винницкий областной ТЦК и СП

Детали: Как сообщает "20 минут", инцидент произошел в пятницу днем на улице Замостянской после того, как силовики пытались задержать мужчину, который находился в розыске.

По информации издания, на место происшествия выехали восемь экипажей полиции, а вокруг собрались сотни людей.

Свидетели сняли на видео, как женщина бьет по автомобилю, а мужчина, которого пытались задержать, находится в окружении людей, которые его "защищают". В результате конфликта, который спровоцировал огромную пробку, правоохранители отпустили мужчину, пишет "20 минут".

После того, как в социальных сетях появилось видео событий на улице Замостянской, Винницкий областной ТЦК и СП опубликовал заявление о том, что его представители не участвовали в событиях на тот момент.

Дословно ТЦК: "В социальных сетях распространяется видео, которое описывается как конфликт между гражданскими лицами и представителями Винницкого территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Официально сообщаем, что на момент событий, зафиксированных в видео, военнослужащие Винницкого ТЦК и СП не проводили никаких мероприятий, связанных с мобилизацией или оповещением населения в указанной локации".

Детали: Впоследствии областная полиция пояснила, что водитель находился в розыске ТЦК и пытался скрыться от полиции. В то же время в сообщении не указывается, что его отпустили.

Дословно полиция: "22 августа во время патрулирования Винницы полицейские остановили водителя за нарушение ПДД. Во время проверки документов 25-летний водитель, который с 13 апреля разыскивается Винницким ОМТЦК и СП, пересел на пассажирское сиденье и пытался скрыться. Правоохранители ограничили его движение. Тем временем прохожие пытались помешать рассмотрению административного производства. В настоящее время проводится проверка".

Предыстория:

  • Вечером 1 августа в Виннице возле стадиона "Локомотив" собрались сотни людей, которые заявили о незаконном удержании мужчин, предположительно задержанных сотрудниками ТЦК и СП. По словам очевидцев, полиция применяет слезоточивый газ и проводит задержания. 
  • Национальная полиция начала расследование обстоятельств инцидента.
  • Винницкий городской суд 4 августа избрал меру пресечения в виде 60 суток домашнего ареста пятерым задержанным, которых подозревают в попытке захвата центрального городского стадиона.

ВинницаполицияТЦК
