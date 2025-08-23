Окупанти вбили двох людей у Куп’янську

У Куп'янську на Харківщині за 22 серпня загинули 61-річний чоловік і 66-річна жінка.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: Окрім них, ще постраждали 54-річний чоловік та жінки 53, 57 і 65 років.

Реклама:

Також у селі Курганне Вільхуватської громади постраждала 62-річна жінка.

Напередодні, у ніч на 22 серпня, в цьому селі одна людина загинула та ще троє постраждали.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

РЕКЛАМА:

За даними влади, у п’ятницю по області росіяни вдарили КАБом, безпілотником "Молнія" та ще двома невідомими БПЛА.