Окупанти вбили двох людей у Куп’янську
Субота, 23 серпня 2025, 09:52
У Куп'янську на Харківщині за 22 серпня загинули 61-річний чоловік і 66-річна жінка.
Джерело: Харківська ОВА
Деталі: Окрім них, ще постраждали 54-річний чоловік та жінки 53, 57 і 65 років.
Реклама:
Також у селі Курганне Вільхуватської громади постраждала 62-річна жінка.
Напередодні, у ніч на 22 серпня, в цьому селі одна людина загинула та ще троє постраждали.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
РЕКЛАМА:
За даними влади, у п’ятницю по області росіяни вдарили КАБом, безпілотником "Молнія" та ще двома невідомими БПЛА.