Оккупанты убили двух человек в Купянске

Роман ПетренкоСуббота, 23 августа 2025, 09:52
иллюстративное фото: харьковская ова

В Купянске Харьковской области 22 августа погибли 61-летний мужчина и 66-летняя женщина.

Источник: Харьковская ОВА

Детали: Кроме них, еще пострадали 54-летний мужчина и женщины 53, 57 и 65 лет.

Также в селе Курганное Ольховатской общины пострадала 62-летняя женщина.

Накануне, в ночь на 22 августа, в этом селе один человек погиб и еще трое пострадали.

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

По данным властей, в пятницу по области россияне нанесли удар КАБом, беспилотником "Молния" и еще двумя неизвестными БПЛА.

Харьковская областьобстрел
