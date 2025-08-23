Оккупанты убили двух человек в Купянске
Суббота, 23 августа 2025, 09:52
В Купянске Харьковской области 22 августа погибли 61-летний мужчина и 66-летняя женщина.
Источник: Харьковская ОВА
Детали: Кроме них, еще пострадали 54-летний мужчина и женщины 53, 57 и 65 лет.
Также в селе Курганное Ольховатской общины пострадала 62-летняя женщина.
Накануне, в ночь на 22 августа, в этом селе один человек погиб и еще трое пострадали.
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
По данным властей, в пятницу по области россияне нанесли удар КАБом, беспилотником "Молния" и еще двумя неизвестными БПЛА.