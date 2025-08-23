Усі розділи
Іран заявив, що збудував військові заводи в "кількох країнах"

Ольга КацімонСубота, 23 серпня 2025, 19:41
Іран заявив, що збудував військові заводи в кількох країнах
Iran International

Міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде повідомив, що Ісламська Республіка створила інфраструктуру для виробництва зброї у "кількох країнах".

Джерела: інтерв’ю міністра оборони Ірану, пише The Times of Israel, Iran International

Пряма мова міністра оборони Ірану: "Ми збудували заводи зі зброєю в деяких країнах, але поки що не будемо оголошувати, у яких саме".

Деталі: Іранський міністр не назвав країни, у яких за його словами вдалося побудувати оборонні заводи.

Він додав, що протягом останнього року Іран випробував "нові боєголовки, які є одночасно сучасними та маневровими".

За словами Насірзаде, "розвиток ракетних технологій" був пріоритетом для Ірану, однак "після війни з Ізраїлем пріоритети можуть змінитися".

Він також зазначив, що нові заводи "ймовірно будуть офіційно відкриті та оголошені найближчим часом".

Передісторія:

  • Після ударів Ізраїлю та США по своїх ядерних обʼєктах Іран обмежив співпрацю з МАГАТЕ і пригрозив вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
  • 22 червня президент США Дональд Трамп заявив, що військово-повітряні сили Сполучених Штатів атакували ядерну інфраструктуру Ірану, зокрема найзахищеніший обʼєкт в Фордо.
  • Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні заявив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об'єкти, які були атаковані США.

