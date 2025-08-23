Иран заявил, что построил военные заводы в "нескольких странах"

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде сообщил, что Исламская Республика создала инфраструктуру для производства оружия в "нескольких странах".

Источники: интервью министра обороны Ирана, пишет The Times of Israel, Iran International

Прямая речь министра обороны Ирана: "Мы построили заводы по производству оружия в некоторых странах, но пока не будем объявлять, в каких именно".

Детали: Иранский министр не назвал страны, в которых, по его словам, удалось построить оборонные заводы.

Он добавил, что в течение последнего года Иран испытал "новые боеголовки, которые одновременно являются современными и маневренными".

По словам Насирзаде, "развитие ракетных технологий" было приоритетом для Ирана, однако "после войны с Израилем приоритеты могут измениться".

Он также отметил, что новые заводы "вероятно будут официально открыты и объявлены в ближайшее время".

