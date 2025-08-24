Пентагон місяцями блокує далекобійні удари України по території Росії – WSJ

За даними Wall Street Journal (WSJ), Пентагон уже кілька місяців блокує застосування Україною ракет великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Джерело: WSJ із посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що за нової адміністрації (президента США Дональда Трампа – ред.) Пентагон запровадив неоголошену процедуру схвалення на високому рівні, яка не дає змоги Україні з кінця весни запускати американські тактичні ракетні комплекси великої дальності (ATACMS) по цілях углиб Росії.

У публікації пишуть, що як мінімум один раз Україна намагалася застосувати ATACMS по цілі на території Росії, але отримала відмову.

За даними джерел WSJ, дозволяти такі удари може лише особисто міністр оборони США Піт Гегсет. Це стосується ракет ATACMS, а також британсько-французьких крилатих ракет Storm Shadow, оскільки вони отримують дані для наведення на ціль від США.

Розробив цю процедуру заступник міністра оборони Елбрідж Колбі.

Американські ЗМІ вказували на те, що він відомий тим, що вважає протистояння з Китаєм настільки важливим завданням, що задля цього можна пожертвувати військовими зобов'язаннями США в інших регіонах світу. Також його пов'язували із короткочасним призупиненням постачань Україні на початку липня.

Дослівно WSJ: "Ця політика фактично перекреслила рішення адміністрації Байдена дозволити Україні завдавати ударів по російській території".

Деталі: У публікації нагадують, що Трамп цього тижня писав про те, що війну неможливо виграти, обмежуючись оборонними діями, проте до жодних практичних наслідків, за словами джерел видання, ця заява не призвела.

WSJ додає, що на запит про коментар не відповіли представники України та британський уряд.

Нагадаємо: У листопаді 2024 року колишній президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю по території РФ.