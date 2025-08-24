Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пентагон місяцями блокує далекобійні удари України по території Росії – WSJ

Ольга Глущенко Неділя, 24 серпня 2025, 01:38
Пентагон місяцями блокує далекобійні удари України по території Росії – WSJ
фото: Getty Images

За даними Wall Street Journal (WSJ), Пентагон уже кілька місяців блокує застосування Україною ракет великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Джерело: WSJ із посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що за нової адміністрації (президента США Дональда Трампа – ред.) Пентагон запровадив неоголошену процедуру схвалення на високому рівні, яка не дає змоги Україні з кінця весни запускати американські тактичні ракетні комплекси великої дальності (ATACMS) по цілях углиб Росії.

Реклама:

У публікації пишуть, що як мінімум один раз Україна намагалася застосувати ATACMS по цілі на території Росії, але отримала відмову.

За даними джерел WSJ, дозволяти такі удари може лише особисто міністр оборони США Піт Гегсет. Це стосується ракет ATACMS, а також британсько-французьких крилатих ракет Storm Shadow, оскільки вони отримують дані для наведення на ціль від США.

Розробив цю процедуру заступник міністра оборони Елбрідж Колбі.

РЕКЛАМА:

Американські ЗМІ вказували на те, що він відомий тим, що вважає протистояння з Китаєм настільки важливим завданням, що задля цього можна пожертвувати військовими зобов'язаннями США в інших регіонах світу. Також його пов'язували із короткочасним призупиненням постачань Україні на початку липня.

Дослівно WSJ: "Ця політика фактично перекреслила рішення адміністрації Байдена дозволити Україні завдавати ударів по російській території".

Деталі: У публікації нагадують, що Трамп цього тижня писав про те, що війну неможливо виграти, обмежуючись оборонними діями, проте до жодних практичних наслідків, за словами джерел видання, ця заява не призвела.

WSJ додає, що на запит про коментар не відповіли представники України та британський уряд.

Нагадаємо: У листопаді 2024 року колишній президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю по території РФ.

російсько-українська війнаСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Мерц про прогрес врегулювання в Україні: Ми пройшли 200 метрів із 10 кілометрів
У багатьох аеропортах Росії вводять обмеження, авіакомпанії змінюють розклад
відеоЗСУ підняли синьо-жовті прапори на етнічних українських землях на Курщині
Лузан виграла друге золото за день на чемпіонаті світу з веслування
відеоРозвідники й ЗСУ зірвали спробу наступу росіян на Донеччині, РДК взяв у полон 16 окупантів
Переважна більшість українців спілкуються вдома державною мовою – опитування
Усі новини...
російсько-українська війна
CNN: Росія планує випускати понад 6 тисяч "Шахедів" щомісяця
Дрони атакували Санкт-Петербург і Москву
Сили безпілотних систем відзвітували про тиждень ударів по російських НПЗ
Останні новини
02:30
відеоУкраїнські морпіхи встановили прапор України на окупованій Херсонщині
01:52
Вереснева лихоманка: добірка текстів для батьків, аби підготуватися до навчального року
01:38
Пентагон місяцями блокує далекобійні удари України по території Росії – WSJ
00:40
У Росії заявили, що понад 10 їхніх регіонів атакували 57 дронів
00:27
Два українські велосипедисти виступлять на молодіжній версії Тур де Франс
00:10
OPPO надала відповідь на звинувачення Apple щодо викрадення конфіденційних даних
23:44
Мерц про прогрес врегулювання в Україні: Ми пройшли 200 метрів із 10 кілометрів
23:35
Громадськість тисне на пенсійний фонд Норвегії аби він позбувся інвестицій у Ізраїль
23:09
У багатьох аеропортах Росії вводять обмеження, авіакомпанії змінюють розклад
22:55
Ексчемпіон світу розкритикував Формулу-1 за використання дорогих гібридних двигунів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: