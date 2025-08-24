Все разделы
Пентагон месяцами блокирует дальнобойные удары Украины по территории России – WSJ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 24 августа 2025, 01:38
По данным Wall Street Journal (WSJ), Пентагон уже несколько месяцев блокирует применение Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Источник: WSJ со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что при новой администрации (президента США Дональда Трампа – ред.) Пентагон ввел необъявленную процедуру одобрения на высоком уровне, не позволяющую Украине с конца весны запускать американские тактические ракетные комплексы большой дальности (ATACMS) в целях вглубь России.

В публикации пишут, что минимум один раз Украина пыталась применить ATACMS по цели на территории России, но получила отказ.

По данным источников WSJ, разрешать такие удары может только лично министр обороны США Пит Гегсет. Это касается ракет ATACMS, а также британско-французских крылатых ракет Storm Shadow, поскольку получают данные для наведения на цель от США.

Разработал эту процедуру заместитель министра обороны Элбридж Колби.

Американские СМИ указывали на то, что он известен тем, что считает противостояние с Китаем настолько важной задачей, что ради этого можно пожертвовать военными обязательствами США в других регионах мира. Также его связывали с кратковременной приостановкой поставок Украине в начале июля.

Дословно WSJ: "Эта политика фактически перечеркнула решение администрации Байдена позволить Украине наносить удары по российской территории".

Детали: В публикации напоминают, что Трамп на этой неделе писал о том, что войну невозможно выиграть, ограничиваясь оборонными действиями, однако никаких практических последствий, по словам источников издания, это заявление не привело.

WSJ добавляет, что на запрос о комментарии не ответили представители Украины и британское правительство.

Напомним: В ноябре 2024 года бывший президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие по территории РФ.

