Українські морпіхи встановили прапор України на окупованій Херсонщині

Українським морським піхотинцям вдалося встановити державний прапор України на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Джерело: Сили оборони Півдня України

Дослівно: "Екіпаж ударних БпЛА батальйону безпілотних систем 39-ї окремої бригади розвідки бойового забезпечення 30-го корпусу морської піхоти встановив державний прапор України на тимчасово окупованій частині Херсонщини".

Деталі: Сили оборони Півдня України опублікували відео встановлення прапора з коментарем: "Це не просто прапор, це – символ нашої незламності та рішучості. Він майорить на нашій землі, бо вона була, є і завжди буде українською".

Нагадаємо: Військові батальйону безпілотних систем "Rugby Team" 129 ОВМБр підняли синьо-жовті прапори на етнічних українських землях у селах Горналь і Гуєво в Курській області РФ.