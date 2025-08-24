Усі розділи
Українські морпіхи встановили прапор України на окупованій Херсонщині

Ольга Глущенко Неділя, 24 серпня 2025, 02:30
Українські морпіхи встановили прапор України на окупованій Херсонщині
ілюстративне фото: pixabay.com

Українським морським піхотинцям вдалося встановити державний прапор України на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Джерело: Сили оборони Півдня України

Дослівно: "Екіпаж ударних БпЛА батальйону безпілотних систем 39-ї окремої бригади розвідки бойового забезпечення 30-го корпусу морської піхоти встановив державний прапор України на тимчасово окупованій частині Херсонщини".

Деталі: Сили оборони Півдня України опублікували відео встановлення прапора з коментарем: "Це не просто прапор, це – символ нашої незламності та рішучості. Він майорить на нашій землі, бо вона була, є і завжди буде українською".

Нагадаємо: Військові батальйону безпілотних систем "Rugby Team" 129 ОВМБр підняли синьо-жовті прапори на етнічних українських землях у селах Горналь і Гуєво в Курській області РФ.

Херсонська областьокупаціяЗбройні сили
