Украинские морпехи установили флаг Украины на оккупированной Херсонщине

Украинским морским пехотинцам удалось установить государственный флаг Украины на временно оккупированной части Херсонской области.

Источник: Силы обороны Юга Украины

Дословно: "Экипаж ударных БпЛА батальона беспилотных систем 39-й отдельной бригады разведки боевого обеспечения 30 корпуса морской пехоты установил государственный флаг Украины на временно оккупированной части Херсонщины".

Реклама:

Детали: Силы обороны Юга Украины опубликовали видео установления флага с комментарием: "Это не просто флаг, это символ нашей несокрушимости и решительности. Он развевается на нашей земле, потому что она была, есть и всегда будет украинским".

Напомним: Военные батальона беспилотных систем "Rugby Team" 129 ОВМБр подняли сине-желтые флаги на этнических украинских землях в селах Горналь и Гуево в Курской области РФ.