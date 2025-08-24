Будівлю Євроради підсвітили синьо-жовтими кольорами

Будівлю Європейської ради підсвітили кольорами національного прапора України на знак підтримки українського народу.

Джерело: президент Євроради Антоніо Кошта в мережі Х

Пряма мова Кошти: "Шановний народе України, сьогодні ввечері будівля "Європа" сяє у ваших національних кольорах – синьому та жовтому – як символ нашої непохитної підтримки вас".

Кошта додав, що напередодні Дня Незалежності Європа віддає шану мужності, стійкості та європейському майбутньому українців.

Він опублікував фото будівлі "Європа" у синьо-жовтих кольорах. А закінчив допис словами: "Слава Україні!"