Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Будівлю Євроради підсвітили синьо-жовтими кольорами

Ольга Глущенко Неділя, 24 серпня 2025, 04:56
Будівлю Євроради підсвітили синьо-жовтими кольорами
фото: Антоніо Кошта

Будівлю Європейської ради підсвітили кольорами національного прапора України на знак підтримки українського народу.

Джерело: президент Євроради Антоніо Кошта в мережі Х

Пряма мова Кошти: "Шановний народе України, сьогодні ввечері будівля "Європа" сяє у ваших національних кольорах – синьому та жовтому – як символ нашої непохитної підтримки вас".

Реклама:

Кошта додав, що напередодні Дня Незалежності Європа віддає шану мужності, стійкості та європейському майбутньому українців.

Він опублікував фото будівлі "Європа" у синьо-жовтих кольорах. А закінчив допис словами: "Слава Україні!"

 
фото: Антоніо Кошта 

ЄвропаДень Незалежності
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Пентагон місяцями блокує далекобійні удари України по території Росії – WSJ
Мерц про прогрес врегулювання в Україні: Ми пройшли 200 метрів із 10 кілометрів
відеоЗСУ підняли синьо-жовті прапори на етнічних українських землях на Курщині
Лузан виграла друге золото за день на чемпіонаті світу з веслування
відеоРозвідники й ЗСУ зірвали спробу наступу росіян на Донеччині, РДК взяв у полон 16 окупантів
Переважна більшість українців спілкуються вдома державною мовою – опитування
Усі новини...
Європа
Частина Європи vs щит Європи
Венс: Європа має взяти "левову частку" витрат на гарантії безпеки для України
Пентагон заявляє, що США відіграватимуть мінімальну роль у гарантіях безпеки України – Politico
Останні новини
05:46
США схвалили продаж Україні понад 3 тисяч ракет ERAM – ЗМІ
04:56
фотоБудівлю Євроради підсвітили синьо-жовтими кольорами
04:31
Принцеси, оркестри й бібліотеки на курортах. Як відпочивали на Галичині 150 років тому
03:34
оновленоУ Сумах було чути вибухи, район атакують ворожі БпЛА
03:18
DeepState: Сили Оборони відкинули ворога біля Андріївки на Сумщині
02:30
відеоУкраїнські морпіхи встановили прапор України на окупованій Херсонщині
01:52
Вереснева лихоманка: добірка текстів для батьків, аби підготуватися до навчального року
01:38
Пентагон місяцями блокує далекобійні удари України по території Росії – WSJ
00:40
У Росії заявили, що понад 10 їхніх регіонів атакували 57 дронів
00:27
Два українські велосипедисти виступлять на молодіжній версії Тур де Франс
Усі новини...
Реклама:
Реклама: