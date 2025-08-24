Все разделы
Здание Евросовета подсветили сине-желтыми цветами

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 24 августа 2025, 04:56
Здание Евросовета подсветили сине-желтыми цветами
фото: Антонио Кошта

Здание Европейского совета подсветили цветом национального флага Украины в знак поддержки украинского народа.

Источник: президент Евросовета Антонио Кошта в сети Х

Прямая речь Кошты: "Уважаемый народ Украины, сегодня вечером здание "Европа" сияет в ваших национальных цветах – синем и желтом – как символ нашей непреклонной поддержки вас".

Кошта добавил, что накануне Дня Независимости Европа чтит мужество, стойкость и европейское будущее украинцев.

Он опубликовал фото здания "Европа" в сине-желтом цвете. А закончил сообщение словами: "Слава Украине!"

 
фото: Антонио Кошта

