Здание Евросовета подсветили сине-желтыми цветами

Здание Европейского совета подсветили цветом национального флага Украины в знак поддержки украинского народа.

Источник: президент Евросовета Антонио Кошта в сети Х

Прямая речь Кошты: "Уважаемый народ Украины, сегодня вечером здание "Европа" сияет в ваших национальных цветах – синем и желтом – как символ нашей непреклонной поддержки вас".

Кошта добавил, что накануне Дня Независимости Европа чтит мужество, стойкость и европейское будущее украинцев.

Он опубликовал фото здания "Европа" в сине-желтом цвете. А закончил сообщение словами: "Слава Украине!"