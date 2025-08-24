США схвалили продаж Україні понад 3 тисяч ракет ERAM – ЗМІ

За даними WSJ, адміністрація президента США Дональда Трампа цього тижня схвалила продаж Україні 3 350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM), які мають бути поставлені приблизно за шість тижнів.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на джерела

Деталі: WSJ зазначає, що пакет озброєнь вартістю 850 мільйонів доларів, який переважно фінансується європейськими країнами та включає інші позиції, був відкладений до завершення переговорів Трампа з правителем Росії Володимиром Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським.

Джерела WSJ повідомили, що застосування ERAM, радіус дальності яких становить від 240 до 450 км, також потребуватиме погодження Пентагона.

Офіційно Штати не оголосили планів щодо нових поставок цих ракет, проте інші види озброєнь, які європейські уряди закупляють у США, можуть допомогти Україні в межах власних кордонів.

Зокрема, йдеться про системи протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню GMLRS із дальністю 145 км.

Нагадаємо: Пентагон уже кілька місяців блокує застосування Україною ракет великої дальності для завдання ударів по території Росії.