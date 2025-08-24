Все разделы
США одобрили продажу Украине более 3 тысяч ракет ERAM – СМИ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 24 августа 2025, 05:46
США одобрили продажу Украине более 3 тысяч ракет ERAM – СМИ
иллюстрация: Army Recognition

По данным WSJ, администрация президента США Дональда Трампа на этой неделе одобрила продажу Украине 3350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM), которые должны быть поставлены примерно за шесть недель.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на источники

Детали: WSJ отмечает, что пакет вооружений стоимостью 850 миллионов долларов, преимущественно финансируемый европейскими странами и включающий другие позиции, был отложен до завершения переговоров Трампа с правителем России Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Источники WSJ сообщили, что применение ERAM, радиус дальности которых составляет от 240 до 450 км, также потребует согласования Пентагона.

Официально Штаты не объявили планы по новым поставкам этих ракет, однако другие виды вооружений, закупаемые европейскими правительствами в США, могут помочь Украине в пределах собственных границ.

В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны и реактивных системах залпового огня GMLRS с дальностью 145 км.

Справка: ERAM – авиационная крылатая ракета большой дальности, используемая как воздушное оружие класса "воздух-поверхность" (air-launched standoff weapon). Предназначена для поражения наземных и морских целей. Модульная конструкция позволяет адаптировать ее под разные цели.

Напомним: Пентагон уже несколько месяцев блокирует применение Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России.

