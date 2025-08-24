В Ленинградской области горит порт после атаки беспилотников
В Ленинградской области РФ в порту Усть-Луга после атаки беспилотников загорелся терминал компании "Новатэк" занимающейся добычей природного газа.
Источник: "Медуза" со ссылкой на компанию
Детали: Причиной пожара называют "падение обломков беспилотников". Их сбили над регионом утром 24 августа.
По данным местных властей, пострадавших нет, емкости с топливом огнем не затронуты.
Также ночью беспилотник якобы сбили рядом с Курской атомной электростанцией, был поврежден трансформатор.
В Сызрани Самарской области, как пишут местные власти, беспилотники "атаковали промышленное предприятие". По данным телеграм-канала Astra, речь идет об ударе по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу.
Несколько аэропортов РФ прерывали работу. В петербургском Пулково задержаны более 60 рейсов. Аэропорт почти сутки работает с ограничениями.