Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Ленинградской области горит порт после атаки беспилотников

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 августа 2025, 10:28
В Ленинградской области горит порт после атаки беспилотников
фото: astra

В Ленинградской области РФ в порту Усть-Луга после атаки беспилотников загорелся терминал компании "Новатэк" занимающейся добычей природного газа.

Источник: "Медуза" со ссылкой на компанию

Детали: Причиной пожара называют "падение обломков беспилотников". Их сбили над регионом утром 24 августа.

Реклама:

По данным местных властей, пострадавших нет, емкости с топливом огнем не затронуты.

Также ночью беспилотник якобы сбили рядом с Курской атомной электростанцией, был поврежден трансформатор.

В Сызрани Самарской области, как пишут местные власти, беспилотники "атаковали промышленное предприятие". По данным телеграм-канала Astra, речь идет об ударе по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу.

РЕКЛАМА:

Несколько аэропортов РФ прерывали работу. В петербургском Пулково задержаны более 60 рейсов. Аэропорт почти сутки работает с ограничениями.

Росcиянефтьбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Канада передаст Украине дроны, боеприпасы и бронетехнику на сумму более $700 млн
Зеленский присвоил новые звания начальнику Генштаба и другим должностным лицам
Украинка Лузан получила четвертую золотую медаль на чемпионате мира по гребле
фотоВ Ленинградской области горит порт после атаки беспилотников
видео"И через сто лет здесь будут стоять наши потомки": Зеленский с Майдана обратился к украинцам
Пентагон месяцами блокирует дальнобойные удары Украины по территории России – WSJ
Все новости...
Украинские морпехи установили флаг Украины на оккупированной Херсонщине
США одобрили продажу Украине более 3 тысяч ракет ERAM – СМИ
Оккупанты в День Независимости "поздравили" Украину 72 беспилотниками и ракетой
Норвегия выделяет до $700 млн на ПВО Украины
Последние новости
16:31
Премьер Канады допустил отправку военных в Украину
16:19
ВидеоВСУ нанесли удар по Сызранскому НПЗ в Самарской области РФ
16:09
Из российского плена освободили бывшего мэра Херсона
15:57
Зеленский: Украине не нужно разрешение США для ударов по РФ
15:53
В США стартует престижный теннисный турнир US Open: какие шансы украинок
15:49
Зеленский заявил о "очень позитивных результатах на Донбассе" и пообещал подробности позже
15:37
Почти 5,5 тысяч украинцев незаконно пересекли границу с Румынией в 2025 году
15:37
Для восстановления подвижности: ученые создали робот-жилет для людей после инсульта
15:20
SpaceX Маска готовится к десятому испытанию своей многоразовой ракеты
15:07
В Крыму звучала воздушная тревога, соцсети сообщали о ракетах в небе
Все новости...
Реклама:
Реклама: