Лукашенко пожелал украинцам мирного неба и вспомнил об "искренней дружбе"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости.

Источник: пресс-служба Лукашенко

Прямая речь Лукашенко: "Жить рядом в мире и согласии издревле было предназначением белорусского и украинского народов.

Близкое сосуществование установило между нашими людьми неразрывные кровные связи, закрепленные совместной исторической судьбой, общими христианскими ценностями и искренней дружбой.

Как бы не тянули в разные стороны внешние силы, Беларусь и дальше остается открытой для украинцев. Мы настроены на взаимовыгодное сотрудничество и конструктивный диалог с нашими южными соседями.

От всего сердца желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране - мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития".

Почему это важно: Беларусь является "союзным государством" России и с самого начала полномасштабного вторжения предоставила свою территорию для российских войск. Именно с территории Беларуси в феврале 2022 года началось наступление на север Украины, включая Киевскую и Черниговскую области.

Кроме того, на протяжении всей войны российская армия использует белорусские военные аэродромы и полигоны, а также запускает с белорусской территории ракеты по украинским объектам.