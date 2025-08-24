Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лукашенко пожелал украинцам мирного неба и вспомнил об "искренней дружбе"

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 августа 2025, 11:30
Лукашенко пожелал украинцам мирного неба и вспомнил об искренней дружбе
александр Лукашенко, фото AFP via Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости.

Источник: пресс-служба Лукашенко

Прямая речь Лукашенко: "Жить рядом в мире и согласии издревле было предназначением белорусского и украинского народов.

Реклама:

Близкое сосуществование установило между нашими людьми неразрывные кровные связи, закрепленные совместной исторической судьбой, общими христианскими ценностями и искренней дружбой.

Как бы не тянули в разные стороны внешние силы, Беларусь и дальше остается открытой для украинцев. Мы настроены на взаимовыгодное сотрудничество и конструктивный диалог с нашими южными соседями.

От всего сердца желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране - мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития".

РЕКЛАМА:

Почему это важно: Беларусь является "союзным государством" России и с самого начала полномасштабного вторжения предоставила свою территорию для российских войск. Именно с территории Беларуси в феврале 2022 года началось наступление на север Украины, включая Киевскую и Черниговскую области.

Кроме того, на протяжении всей войны российская армия использует белорусские военные аэродромы и полигоны, а также запускает с белорусской территории ракеты по украинским объектам.

День НезависимостиЛукашенкоБеларусьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В День Независимости Украина провела с РФ обмен пленными
Канада передаст Украине дроны, боеприпасы и бронетехнику на сумму более $700 млн
Зеленский присвоил новые звания начальнику Генштаба и другим должностным лицам
Украинка Лузан получила четвертую золотую медаль на чемпионате мира по гребле
фотоВ Ленинградской области горит порт после атаки беспилотников
видео"И через сто лет здесь будут стоять наши потомки": Зеленский с Майдана обратился к украинцам
Все новости...
День Независимости
В вышиванках и военной форме: в Киеве ко Дню Независимости переодели скульптуры малышей-основателей
"Ваше мужество вдохновляет": Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости
"И через сто лет здесь будут стоять наши потомки": Зеленский с Майдана обратился к украинцам
Последние новости
16:54
Парламентарии 30 стран: Мирное соглашение, заключенное без Украины и Европы, поощрит агрессию РФ
16:51
35 самых памятных мгновений украинского спорта: чем запомнился каждый год независимости
16:45
Сырский сообщил об освобождении трех сел в Донецкой области
16:40
В День Независимости Украина провела с РФ обмен пленными
16:31
Премьер Канады допустил отправку военных в Украину
16:19
ВидеоВСУ нанесли удар по Сызранскому НПЗ в Самарской области РФ
16:09
Из российского плена освободили бывшего мэра Херсона
15:57
Зеленский: Украине не нужно разрешение США для ударов по РФ
15:53
В США стартует престижный теннисный турнир US Open: какие шансы украинок
15:49
Зеленский заявил о "очень позитивных результатах на Донбассе" и пообещал подробности позже
Все новости...
Реклама:
Реклама: