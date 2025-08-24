Канада передасть Україні дрони, боєприпаси та бронетехніку на понад $700 млн

У вересні Україна отримає дрони, боєприпаси та бронетехніку з пакета допомоги Канади на суму понад 1 мільярд канадських доларів (більш як $700 млн США).

Джерело: заява прем’єр-міністра Канади Марка Карні під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності у Києві

Деталі: Карні нагадав, що під час саміту G7 у червні Канада пообіцяла виділити ще 2 мільярди канадських доларів на військову допомогу Україні.

Реклама:

Пряма мова Карні: "Я з гордістю оголошую, що понад 1 мільярд із цієї суми буде спрямовано на посилення вашого арсеналу озброєння шляхом постачання дронів, боєприпасів і бронетехніки, які надійдуть вже наступного місяця".

Деталі: Крім того, Канада виділить десятки мільйонів доларів на екстрену медичну допомогу, будівництво бомбосховищ, підтримку місцевої демократії та кіберзахист України.

Карні підкреслив, що його країна залишатиметься надійним союзником України як у протидії російській агресії, так і у відбудові після війни.

РЕКЛАМА:

Пряма мова Карні: "Путіна можна спинити. Російська економіка слабшає. Він стає дедалі більш ізольованим. Тоді як наш союз стає більш міцним, рішучим і згуртованим".

Передісторія: