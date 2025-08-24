Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Канада передасть Україні дрони, боєприпаси та бронетехніку на понад $700 млн

Ольга КацімонНеділя, 24 серпня 2025, 13:20
Канада передасть Україні дрони, боєприпаси та бронетехніку на понад $700 млн
Скриншот

У вересні Україна отримає дрони, боєприпаси та бронетехніку з пакета допомоги Канади на суму понад 1 мільярд канадських доларів (більш як $700 млн США).

Джерело: заява прем’єр-міністра Канади Марка Карні під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності у Києві

Деталі: Карні нагадав, що під час саміту G7 у червні Канада пообіцяла виділити ще 2 мільярди канадських доларів на військову допомогу Україні.

Реклама:

Пряма мова Карні: "Я з гордістю оголошую, що понад 1 мільярд із цієї суми буде спрямовано на посилення вашого арсеналу озброєння шляхом постачання дронів, боєприпасів і бронетехніки, які надійдуть вже наступного місяця".

Деталі: Крім того, Канада виділить десятки мільйонів доларів на екстрену медичну допомогу, будівництво бомбосховищ, підтримку місцевої демократії та кіберзахист України.

Карні підкреслив, що його країна залишатиметься надійним союзником України як у протидії російській агресії, так і у відбудові після війни.

РЕКЛАМА:

Пряма мова Карні: "Путіна можна спинити. Російська економіка слабшає. Він стає дедалі більш ізольованим. Тоді як наш союз стає більш міцним, рішучим і згуртованим".

Передісторія:

  • У День Незалежності, 24 серпня, прем'єр-міністр Канади Марк Карні приїхав до Києва та взяв участь в урочистостях. 

Канадазброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Канада передасть Україні дрони, боєприпаси та бронетехніку на понад $700 млн
Зеленський присвоїв нові звання начальнику Генштабу та іншим посадовцям
Українка Лузан здобула четверту золоту медаль на чемпіонаті світу з веслування
фотоУ Ленінградській області горить порт після атаки безпілотників
відео"І через сто років тут стоятимуть наші нащадки": Зеленський з Майдану звернувся до українців
Пентагон місяцями блокує далекобійні удари України по території Росії – WSJ
Усі новини...
Канада
Прем'єр Канади прибув до Києва
Прем’єр Канади вирушить до Європи, щоб обговорити оборону і безпеку
Глава МЗС Канади та держсекретар США поспілкувалися про підтримку України
Останні новини
15:07
У Криму пролунала повітряна тривога, соцмережі писали про політ ракет
15:05
У США на фестивалі Burning Man буря зруйнувала українську інсталяцію "Чорна хмара"
14:51
Україна завдала удару по морському терміналу "Усть-Луга" в Ленінградській області РФ
14:49
Тиждень почнеться з короткочасних дощів у частині України
14:31
Маск відкриває вихідний код своєї моделі ШІ
14:18
У КНДР перевірили бойові можливості двох нових ракет ППО
14:08
Суд змусив АЗС Коломойського повернути гроші Дніпропетровській ОВА
13:57
боксВ команді Усика підтвердили перемовини щодо бою проти Пола: відомо, де може пройти бій
13:50
Глави МЗС країн G7 проведуть віртуальну зустріч
13:34
фотоЗеленський у Києві нагородив Келлога орденом
Усі новини...
Реклама:
Реклама: