Канада передаст Украине дроны, боеприпасы и бронетехнику на сумму более $700 млн

Ольга КацимонВоскресенье, 24 августа 2025, 13:20
Скриншот

В сентябре Украина получит дроны, боеприпасы и бронетехнику из пакета помощи Канады на сумму более 1 миллиарда канадских долларов (свыше $700 млн США).

Источник: заявление премьер-министра Канады Марка Карни во время торжеств по случаю Дня Независимости в Киеве

Детали: Карни напомнил, что во время саммита G7 в июне Канада пообещала выделить ещё 2 миллиарда канадских долларов на военную помощь Украине.

Прямая речь Карни: "Я с гордостью объявляю, что более 1 миллиарда из этой суммы будет направлено на усиление вашего арсенала вооружений путём поставки дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце".

Детали: Кроме того, Канада выделит десятки миллионов долларов на экстренную медицинскую помощь, строительство бомбоубежищ, поддержку местной демократии и киберзащиту Украины.

Карни подчеркнул, что его страна останется надёжным союзником Украины как в противодействии российской агрессии, так и в восстановлении после войны.

Прямая речь Карни: "Путина можно остановить. Российская экономика слабеет. Он становится всё более изолированным. Тогда как наш союз становится более прочным, решительным и сплочённым".

Предыстория:

  • В День Независимости, 24 августа, премьер-министр Канады Марк Карни приехал в Киев и принял участие в торжествах.

