Зеленський: Україні не потрібен дозвіл США для ударів по РФ

Ольга КацімонНеділя, 24 серпня 2025, 15:57
Зеленський: Україні не потрібен дозвіл США для ударів по РФ
Фото: ОП

Україна завдає ударів по території Росії виключно власною далекобійною зброєю і для цього не потребує дозволу США.

Джерело: відповідь Зеленського на запитання журналістів під час пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні

Деталі: Главу держави запитали, чи відповідає дійсності інформація західних ЗМІ про нібито заборону США використовувати їхні ракети ATACMS для ударів по території Росії.

Зеленський відповів, що такі обмеження сьогодні не обговорюються. 

Пряма мова Зеленського: "Ми використовуємо нашу далекобійну зброю вітчизняного виробництва. Ми останнім часом не проговорюємо зі Сполученими Штатами такі моменти. Колись це було. Ви пам’ятаєте різні сигнали на наші удари у відповідь після їхніх атак по нашій енергетиці. Це було дуже давно. Сьогодні ми навіть про це не згадуємо". 

Що цьому передувало:

  • 23 серпня видання Wall Street Journal (WSJ) писало, що Пентагон уже кілька місяців блокує застосування Україною ракет великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Зеленськийзброяросійсько-українська війнаСША
