Зеленский: Украине не нужно разрешение США для ударов по РФ

Ольга КацимонВоскресенье, 24 августа 2025, 15:57
Зеленский: Украине не нужно разрешение США для ударов по РФ
Фото: ОП

Украина наносит удары по территории России исключительно собственным дальнобойным оружием и для этого не нуждается в разрешении США.

Источник: ответ Зеленского на вопрос журналистов во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни

Детали: Главу государства спросили, соответствует ли действительности информация западных СМИ о якобы запрете США использовать их ракеты ATACMS для ударов по территории России.

Зеленский ответил, что такие ограничения сегодня не обсуждаются. 

Прямая речь Зеленского: "Мы используем наше дальнобойное оружие отечественного производства. Мы в последнее время не обсуждаем с Соединёнными Штатами такие моменты. Когда-то это было. Вы помните разные сигналы на наши ответные удары после их атак по нашей энергетике. Это было очень давно. Сегодня мы даже об этом не вспоминаем".

Что этому предшествовало:

  • 23 августа издание Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что Пентагон уже несколько месяцев блокирует использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Зеленскийоружиероссийско-украинская войнаСША
