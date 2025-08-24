Зеленский: Украине не нужно разрешение США для ударов по РФ

Украина наносит удары по территории России исключительно собственным дальнобойным оружием и для этого не нуждается в разрешении США.

Источник: ответ Зеленского на вопрос журналистов во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни

Детали: Главу государства спросили, соответствует ли действительности информация западных СМИ о якобы запрете США использовать их ракеты ATACMS для ударов по территории России.

Зеленский ответил, что такие ограничения сегодня не обсуждаются.

Прямая речь Зеленского: "Мы используем наше дальнобойное оружие отечественного производства. Мы в последнее время не обсуждаем с Соединёнными Штатами такие моменты. Когда-то это было. Вы помните разные сигналы на наши ответные удары после их атак по нашей энергетике. Это было очень давно. Сегодня мы даже об этом не вспоминаем".

Что этому предшествовало:

