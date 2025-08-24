ЗСУ завдали удару по Сизранському НПЗ в Самарській області РФ

У ніч на 24 серпня українські сили уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії.

Джерело: Генеральний штаб Збройних Сил України

Деталі: За даними Генштабу, операцію провели підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України та Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Сизранський НПЗ має проєктну потужність до 8,5 млн тонн нафти на рік, що становить приблизно 3,08 % загального обсягу нафтопереробки в Росії. Завод спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, авіаційного гасу та інших нафтопродуктів, які використовує армія РФ.

У районі заводу зафіксовані влучання та детонації. Наслідки удару уточнюються.

