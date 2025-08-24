ЗСУ завдали удару по Сизранському НПЗ в Самарській області РФ
У ніч на 24 серпня українські сили уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії.
Джерело: Генеральний штаб Збройних Сил України
Деталі: За даними Генштабу, операцію провели підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України та Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Сизранський НПЗ має проєктну потужність до 8,5 млн тонн нафти на рік, що становить приблизно 3,08 % загального обсягу нафтопереробки в Росії. Завод спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, авіаційного гасу та інших нафтопродуктів, які використовує армія РФ.
У районі заводу зафіксовані влучання та детонації. Наслідки удару уточнюються.
Дослівно: "Підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, авіаційного гасу та інших нафтопродуктів, які постачаються окупаційним військам РФ".
Що цьому передувало:
- У ніч на 24 серпня Україна також завдала удару по інфраструктурному об’єкту на території морського терміналу "Усть-Луга" в Ленінградській області Росії.