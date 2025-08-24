Усі розділи
ЗСУ завдали удару по Сизранському НПЗ в Самарській області РФ

Ольга КацімонНеділя, 24 серпня 2025, 16:19
ЗСУ завдали удару по Сизранському НПЗ в Самарській області РФ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

У ніч на 24 серпня українські сили уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії.

Джерело: Генеральний штаб Збройних Сил України

Деталі: За даними Генштабу, операцію провели підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України та Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Сизранський НПЗ має проєктну потужність до 8,5 млн тонн нафти на рік, що становить приблизно 3,08 % загального обсягу нафтопереробки в Росії. Завод спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, авіаційного гасу та інших нафтопродуктів, які використовує армія РФ.

У районі заводу зафіксовані влучання та детонації. Наслідки удару уточнюються.

Дослівно: "Підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, авіаційного гасу та інших нафтопродуктів, які постачаються окупаційним військам РФ".

Що цьому передувало:

  • У ніч на 24 серпня Україна також завдала удару по інфраструктурному об’єкту на території морського терміналу "Усть-Луга" в Ленінградській області Росії.

ГенштабРосіяросійсько-українська війна
