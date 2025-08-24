ВСУ нанесли удар по Сызранскому НПЗ в Самарской области РФ

В ночь на 24 августа украинские силы поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России.

Источник: Генеральный штаб Вооружённых сил Украины

Детали: По данным Генштаба, операцию провели подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины и Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Сызранский НПЗ имеет проектную мощность до 8,5 млн тонн нефти в год, что составляет примерно 3,08 % общего объёма нефтепереработки в России. Завод специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и других нефтепродуктов, которые использует армия РФ.

В районе завода зафиксированы попадания и детонации. Последствия удара уточняются.

Дословно: "Предприятие специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и других нефтепродуктов, которые поставляются оккупационным войскам РФ".

