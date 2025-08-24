Усі розділи
Україна та Канада підписали угоду про спільне виробництво оборонної продукції

Іванна Костіна, Ольга КацімонНеділя, 24 серпня 2025, 18:34
Україна та Канада підписали угоду щодо спільного виробництва оборонної продукції.

Джерело: заява прем’єр-міністра Канади під час спільної пресконференції із президентом Зеленським у Києва, міністр оборони Денис Шмигаль, пише "Європейська правда"

Деталі: Під час спільної пресконференції Зеленський наголосив, що одним із ключових напрямів співпраці з Канадою стане виробництво дронів.

Пряма мова Зеленського: "Є важливі підписані документи, є чіткі домовленості, план дійсної реалізації безпекової угоди між нашими країнами… Пріоритет – це дрони для фронту, адже існує суттєвий дефіцит фінансування та необхідність значно збільшити їх постачання".

 

Деталі: Прем’єр Канади Марк Карні заявив, що виробництво дронів буде розміщуватися як у Канаді, так і в Україні, і воно вже починається.

Пряма мова Карні: "Є певні військові аргументи конфіденційності і таємничості, але я можу сказати, що ми дуже довго і детально ці переговорів робимо. І в Канаді, і в Україні буде це виробництво розміщуватися поруч, і може починатися просто зараз".

Деталі: Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що оборонну угоду підписали в присутності президента Зеленського та прем’єра Канади Карні. Від канадської сторони угоду підписав міністр національної оборони Девід Макгінті.

Шмигаль підкреслив, що домовленості дозволять українським компаніям простіше виходити на ринок Канади, сприятимуть обміну технологіями та допоможуть забезпечити ЗСУ сучасними озброєннями й військовою технікою в довгостроковій перспективі.

Що цьому передувало:

  • 24 серпня стало відомо, що у вересні Україна отримає дрони, боєприпаси та бронетехніку з пакета допомоги Канади на суму понад 1 мільярд канадських доларів (більш як $700 млн США).

Канадабезпілотникизброяросійсько-українська війна
