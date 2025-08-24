Украина и Канада подписали соглашение о совместном производстве оборонной продукции
Украина и Канада подписали соглашение о совместном производстве оборонной продукции.
Источник: заявление премьер-министра Канады во время совместной пресс-конференции с президентом Зеленским в Киеве, министр обороны Денис Шмыгаль, пишет "Европейская правда"
Детали: Во время совместной пресс-конференции Зеленский подчеркнул, что одним из ключевых направлений сотрудничества с Канадой станет производство дронов.
Прямая речь Зеленского: "Есть важные подписанные документы, есть чёткие договорённости, план реальной реализации соглашения по безопасности между нашими странами… Приоритет – это дроны для фронта, ведь существует существенный дефицит финансирования и необходимость значительно увеличить их поставки".
Детали: Премьер Канады Марк Карни заявил, что производство дронов будет размещаться как в Канаде, так и в Украине, и оно уже начинается.
Прямая речь Карни: "Есть определённые военные аргументы конфиденциальности и секретности, но я могу сказать, что мы очень долго и детально вели эти переговоры. И в Канаде, и в Украине будет размещаться это производство рядом, и оно может начинаться прямо сейчас".
Детали: министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что оборонное соглашение подписали в присутствии президента Зеленского и премьера Канады Карни. Со стороны Канады соглашение подписал министр национальной обороны Дэвид Макгинти.
Шмыгаль подчеркнул, что договорённости позволят украинским компаниям проще выходить на рынок Канады, будут способствовать обмену технологиями и помогут обеспечить ВСУ современными вооружениями и военной техникой в долгосрочной перспективе.
Что этому предшествовало:
- 24 августа стало известно, что в сентябре Украина получит дроны, боеприпасы и бронетехнику из пакета помощи Канады на сумму более 1 миллиарда канадских долларов (свыше $700 млн США).