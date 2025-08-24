Глава МЗС Угорщини обурився через заяву Зеленського щодо "Дружби"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав президента України Володимира Зеленського "припинити погрози Угорщині" після його натяку щодо зв'язку між ударами по нафтопроводу "Дружба" і позицією Угорщини щодо вступу України в ЄС.

Джерело: Сійярто в Facebook

Деталі: Міністр заявив, що Зеленський "використав національне свято України, щоб грубо погрожувати Угорщині".

Реклама:

Він звинуватив Україну в "серйозних атаках" на безпеку енергопостачання Угорщини, і заявив, що "напади на енергетичну безпеку слід тлумачити як напади на суверенітет".

Пряма мова: "Війна, до якої ми не маємо жодного стосунку, не є законним поясненням порушення нашого суверенітету. Ми закликаємо Володимира Зеленського припинити свої погрози Угорщині та перестати ставити під загрозу нашу енергетичну безпеку".

Що передувало: 24 серпня президент Володимир Зеленський натякнув, що удари по нафтопроводу "Дружба" мають безпосередній зв’язок з позицією Угорщини щодо вступу України в ЄС.

РЕКЛАМА:

"Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування "Дружби" залежить від позиції Угорщини" – сказав він.

Передісторія: