Глава МЗС Угорщини обурився через заяву Зеленського щодо "Дружби"

Катерина ТищенкоНеділя, 24 серпня 2025, 21:17
Петер Сійярто, фото LightRocket via Getty Images

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав президента України Володимира Зеленського "припинити погрози Угорщині" після його натяку щодо зв'язку між ударами по нафтопроводу "Дружба" і позицією Угорщини щодо вступу України в ЄС.

Джерело: Сійярто в Facebook

Деталі: Міністр заявив, що Зеленський "використав національне свято України, щоб грубо погрожувати Угорщині".

Він звинуватив Україну в "серйозних атаках" на безпеку енергопостачання Угорщини, і заявив, що "напади на енергетичну безпеку слід тлумачити як напади на суверенітет".

Пряма мова: "Війна, до якої ми не маємо жодного стосунку, не є законним поясненням порушення нашого суверенітету. Ми закликаємо Володимира Зеленського припинити свої погрози Угорщині та перестати ставити під загрозу нашу енергетичну безпеку".

Що передувало: 24 серпня президент Володимир Зеленський натякнув, що удари по нафтопроводу "Дружба" мають безпосередній зв’язок з позицією Угорщини щодо вступу України в ЄС.

"Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування "Дружби" залежить від позиції Угорщини" – сказав він.

  • 21 серпня президент Зеленський заявив, що звертався до свого американського візаві Дональда Трампа з проханням вплинути на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, аби той не блокував вступ України до Європейського Союзу.
  • 22 серпня Угорщина отримала повідомлення, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні "вже втретє за короткий час зазнав атаки".
  • Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив написати листа президенту США Дональду Трампу у зв'язку з атакою України на нафтопровід "Дружба", і той нібито відповів, що злий.
  • Окремо міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками.

Угорщинанафта
