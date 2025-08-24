Глава МИД Венгрии возмутился заявлением Зеленского о "Дружбе"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал президента Украины Владимира Зеленского "прекратить угрозы Венгрии" после его намека на связь между ударами по нефтепроводу "Дружба" и позицией Венгрии по вступлению Украины в ЕС.

Источник: Сийярто в Facebook

Детали: Министр заявил, что Зеленский "использовал национальный праздник Украины, чтобы грубо угрожать Венгрии".

Он обвинил Украину в "серьезных атаках" на безопасность энергоснабжения Венгрии и заявил, что "нападения на энергетическую безопасность следует толковать как нападения на суверенитет".

Прямая речь: "Война, к которой мы не имеем никакого отношения, не является законным объяснением нарушения нашего суверенитета. Мы призываем Владимира Зеленского прекратить свои угрозы Венгрии и перестать ставить под угрозу нашу энергетическую безопасность".

Что предшествовало: 24 августа президент Владимир Зеленский намекнул, что удары по нефтепроводу "Дружба" имеют непосредственную связь с позицией Венгрии относительно вступления Украины в ЕС.

"Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией. А теперь существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии", – сказал он.

Предыстория: