Глава МИД Венгрии возмутился заявлением Зеленского о "Дружбе"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 августа 2025, 21:17
Глава МИД Венгрии возмутился заявлением Зеленского о Дружбе
Петер Сийярто, фото LightRocket via Getty Images

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал президента Украины Владимира Зеленского "прекратить угрозы Венгрии" после его намека на связь между ударами по нефтепроводу "Дружба" и позицией Венгрии по вступлению Украины в ЕС.

Источник: Сийярто в Facebook

Детали: Министр заявил, что Зеленский "использовал национальный праздник Украины, чтобы грубо угрожать Венгрии".

Он обвинил Украину в "серьезных атаках" на безопасность энергоснабжения Венгрии и заявил, что "нападения на энергетическую безопасность следует толковать как нападения на суверенитет".

Прямая речь: "Война, к которой мы не имеем никакого отношения, не является законным объяснением нарушения нашего суверенитета. Мы призываем Владимира Зеленского прекратить свои угрозы Венгрии и перестать ставить под угрозу нашу энергетическую безопасность".

Что предшествовало: 24 августа президент Владимир Зеленский намекнул, что удары по нефтепроводу "Дружба" имеют непосредственную связь с позицией Венгрии относительно вступления Украины в ЕС.

"Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией. А теперь существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии", – сказал он.

Предыстория:

  • 21 августа президент Зеленский заявил, что обращался к своему американскому визави Дональду Трампу с просьбой повлиять на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы тот не блокировал вступление Украины в Европейский Союз.
  • 22 августа Венгрия получила сообщение, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе "уже в третий раз за короткое время подвергся атаке".
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил написать письмо президенту США Дональду Трампу в связи с атакой Украины на нефтепровод "Дружба", и тот якобы ответил, что зол.
  • Отдельно министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.

Венгриянефть
