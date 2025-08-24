Глава МИД Венгрии возмутился заявлением Зеленского о "Дружбе"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал президента Украины Владимира Зеленского "прекратить угрозы Венгрии" после его намека на связь между ударами по нефтепроводу "Дружба" и позицией Венгрии по вступлению Украины в ЕС.
Источник: Сийярто в Facebook
Детали: Министр заявил, что Зеленский "использовал национальный праздник Украины, чтобы грубо угрожать Венгрии".
Он обвинил Украину в "серьезных атаках" на безопасность энергоснабжения Венгрии и заявил, что "нападения на энергетическую безопасность следует толковать как нападения на суверенитет".
Прямая речь: "Война, к которой мы не имеем никакого отношения, не является законным объяснением нарушения нашего суверенитета. Мы призываем Владимира Зеленского прекратить свои угрозы Венгрии и перестать ставить под угрозу нашу энергетическую безопасность".
Что предшествовало: 24 августа президент Владимир Зеленский намекнул, что удары по нефтепроводу "Дружба" имеют непосредственную связь с позицией Венгрии относительно вступления Украины в ЕС.
"Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией. А теперь существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии", – сказал он.
Предыстория:
- 21 августа президент Зеленский заявил, что обращался к своему американскому визави Дональду Трампу с просьбой повлиять на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы тот не блокировал вступление Украины в Европейский Союз.
- 22 августа Венгрия получила сообщение, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе "уже в третий раз за короткое время подвергся атаке".
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил написать письмо президенту США Дональду Трампу в связи с атакой Украины на нефтепровод "Дружба", и тот якобы ответил, что зол.
- Отдельно министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.