Глава МЗС Словаччини: Атаки ЗСУ по нафтопроводу "Дружба" шкодять самій Україні

Іван Д'яконовПонеділок, 25 серпня 2025, 03:56
Глава МЗС Словаччини: Атаки ЗСУ по нафтопроводу Дружба шкодять самій Україні
Юрай Бланар. Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що удари ЗСУ по нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта транспортується до Словаччини, не лише суперечать національним інтересам його країни, а й можуть призвести до дефіциту дизельного палива в Україні.

Джерело: Бланар в ефірі програми Politika 24 на телеканалі JOJ, цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Бланар заявив, що словацький нафтопереробний завод Slovnaft виробляє бензин та дизель і наразі є важливим постачальником дизеля для України. 

"На частку Slovnaft припадає 10% щомісячного споживання дизеля в Україні. Цю інформацію мій український колега (Андрій Сибіга, – ред.) взяв до уваги і сказав, що буде її далі комунікувати", – заявив Бланар.

Глава МЗС також повідомив, що найближчим часом обговорить цю тему з віцепрем’єром уряду України, який відповідає за європейську інтеграцію.

"Ми розуміємо, що для України це складно, але для нас ця інфраструктура дуже важлива. Особливо, коли бачимо, що сама Україна шкодить своїм інтересам, ризикує залишитися без достатньої кількості пального на своїй території", – додав він.

Міністр нагадав, що ще у січні ЄС закликав усі сторони, включно з Україною та Росією, поважати недоторканність енергетичної інфраструктури. У цьому контексті Словаччина та Угорщина надіслали спільного відкритого листа до керівництва європейської дипломатії з вимогою гарантувати безпеку енергопостачання.

Передісторія: 

  • 21 серпня президент Зеленський заявив, що звертався до американського президента Дональда Трампа з проханням вплинути на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, аби той не блокував вступ України до Європейського Союзу.
  • 22 серпня Угорщина отримала повідомлення, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні "вже втретє за короткий час зазнав атаки".
  • Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив написати листа президенту США Дональду Трампу у зв'язку з атакою України на нафтопровід "Дружба", і той нібито відповів, що злий.
  • Окремо міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками.

Словаччинанафта
