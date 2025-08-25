Глава МИД Словакии: Атаки ВСУ по нефтепроводу "Дружба" вредят самой Украине

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба", по которому российская нефть транспортируется в Словакию, не только противоречат национальным интересам его страны, но и могут привести к дефициту дизельного топлива в Украине.

Источник: Бланар в эфире программы Politika 24 на телеканале JOJ, цитирует "Інтерфакс-Україна"

Детали: Бланар заявил, что словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft производит бензин и дизель и в настоящее время является важным поставщиком дизеля для Украины.

"На долю Slovnaft приходится 10% ежемесячного потребления дизеля в Украине. Эту информацию мой украинский коллега (Андрей Сибига, – ред.) принял во внимание и сказал, что будет ее дальше коммуницировать", – заявил Бланар.

Глава МИД также сообщил, что в ближайшее время обсудит эту тему с вице-премьером правительства Украины, который отвечает за европейскую интеграцию.

"Мы понимаем, что для Украины это сложно, но для нас эта инфраструктура очень важна. Особенно, когда видим, что сама Украина вредит своим интересам, рискует остаться без достаточного количества топлива на своей территории", – добавил он.

Министр напомнил, что еще в январе ЕС призвал все стороны, включая Украину и Россию, уважать неприкосновенность энергетической инфраструктуры. В этом контексте Словакия и Венгрия направили совместное открытое письмо руководству европейской дипломатии с требованием гарантировать безопасность энергоснабжения.

