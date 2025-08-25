Усі розділи
Росія атакувала Україну 104-ма дронами, 76 з них знешкодили

Анастасія ПроцПонеділок, 25 серпня 2025, 08:11
Від вечора 24 серпня російські окупанти атакували Україну 104-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 76 дронів вдалося знешкодити, але є і влучання.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 28 БпЛА на 15 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях".

Деталі: Загарбники запускали дрони з напрямків російських міст Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що передувало:

  • В ніч на 25 серпня російські окупаційні війська завдали масованого удару дронами по Сумській громаді. Зафіксовано щонайменше 10 влучань, є загорання житлових будинків.

Повітряні сили ЗСУ
