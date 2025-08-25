Все разделы
Россия атаковала Украину 104-мя дронами, 76 из них обезвредили

Анастасия ПроцПонедельник, 25 августа 2025, 08:11
фото: ВС

С вечера 24 августа российские оккупанты атаковали Украину 104-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 76 дронов удалось обезвредить, но есть и попадания.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "По состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 28 БпЛА на 15 локациях, падение сбитых (обломки) на 4 локациях".

Детали: Захватчики запускали дроны с направлений российских городов Шаталово, Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что предшествовало:

  • В ночь на 25 августа российские оккупационные войска нанесли массированный удар дронами по Сумской общине. Зафиксировано не менее 10 попаданий, есть возгорание жилых домов.

Воздушные силы ВСУ
