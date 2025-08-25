Усі розділи
ТЦК: В пункті збору мобілізованих на Рівненщині від серцевої недостатності помер чоловік

Олександр ШумілінПонеділок, 25 серпня 2025, 17:14
ТЦК: В пункті збору мобілізованих на Рівненщині від серцевої недостатності помер чоловік
Фото: Getty Images

На Рівненщині в пункті збору для відправки до військового навчального центру від серцевої недостатності помер чоловік, перед цим він пройшов військово-лікарську комісію.  

Джерело: повідомлення Рівненського ТЦК та СП, Суспільне Рівне

Деталі: В ТЦК розповіли, що 21 серпня в с. Городець військовослужбовці ТЦК та СП перевіряли військово-облікові документи громадянина Сахарука Віталія Володимировича 1991 року народження і встановили, що той є порушником військового обліку, через неявку 27.01.2025 року по повістці до одного з ТЦК та СП Рівненської області.

Йому запропонували проїхати до районного ТЦК та СП, на що той погодився.

Дослівно: "Після прибуття до районного ТЦК та СП було складено протокол про адміністративне правопорушення та направлено військовозобов'язаного для проходження військово-лікарської комісії.

Під час перебування на пункті збору для відправки до військового навчального центру Сахаруку В.В. стало погано. Терміново йому було викликано екстрену швидку медичну допомогу. На жаль, лікарями було констатовано смерть Сахарука В.В.

Першочерговими слідчо-оперативними заходами було встановлено, що смерть військовозобов'язаного настала через серцеву недостатність. Ознаки насильницької смерті відсутні".

Деталі: Як пише "Суспільне Рівне" про цей інцидент 24 серпня повідомила у Facebook матір чоловіка Ніла Сахарук. За її словами, про смерть чоловіка родину ніхто не повідомив.

"Мого сина Віталія Сахарука забрав Сарненський РТЦК та СП в четвер, 21.08.2025 року. Утримували в приміщенні РТЦК та СП три дні. 23.08.2025 року дізнаємось, що він в морзі. Нас ніхто не повідомив. Приїхавши в поліцію, дізнались, що йому було погано і були виклики швидкої", - написала вона.

Передісторія:

  • 22 серпня у місті Сміла, що на Черкащині, помер військовозобов’язаний, який отримав травми під час транспортування до навчального центру.
  • У ТЦК заявили, що чоловік сам на ходу вистрибнув з автомобіля.

