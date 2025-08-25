Все разделы
ТЦК: В пункте сбора мобилизованных в Ровенской области от сердечной недостаточности скончался мужчина

Александр ШумилинПонедельник, 25 августа 2025, 17:14
ТЦК: В пункте сбора мобилизованных в Ровенской области от сердечной недостаточности скончался мужчина
Фото: Getty Images

В Ровенской области в пункте сбора для отправки в военный учебный центр от сердечной недостаточности скончался мужчина, перед этим он прошел военно-врачебную комиссию.

Источник: сообщение Ровенского ТЦК и СП, "Суспільне Рівне"

Детали: В ТЦК рассказали, что 21 августа в с. Городец военнослужащие ТЦК и СП проверяли военно-учетные документы гражданина Сахарука Виталия Владимировича 1991 года рождения и установили, что тот является нарушителем военного учета, из-за неявки 27.01.2025 года по повестке в один из ТЦК и СП Ровенской области.

Ему предложили проехать в районный ТЦК и СП, на что тот согласился.

Дословно: "По прибытии в районный ТЦК и СП был составлен протокол об административном правонарушении и направлен военнообязанный для прохождения военно-врачебной комиссии.

Во время пребывания на пункте сбора для отправки в военный учебный центр Сахаруку В.В. стало плохо. Ему была срочно вызвана экстренная скорая медицинская помощь. К сожалению, врачи констатировали смерть Сахарука В.В.

Первоочередными следственно-оперативными мерами было установлено, что смерть военнообязанного наступила из-за сердечной недостаточности. Признаки насильственной смерти отсутствуют".

Детали: Как пишет "Суспільне Рівне", об этом инциденте 24 августа сообщила в Facebook мать мужчины Нила Сахарук. По ее словам, о смерти мужа семье никто не сообщил.

"Моего сына Виталия Сахарука забрал Сарненский РТЦК и СП в четверг, 21.08.2025 года. Держали в помещении РТЦК и СП три дня. 23.08.2025 года узнаем, что он в морге. Нас никто не сообщил. Приехав в полицию, узнали, что ему было плохо и были вызовы скорой", - написала она.

Предыстория:

  • 22 августа в городе Смела Черкасской области скончался военнообязанный, получивший травмы во время транспортировки в учебный центр.
  • В ТЦК заявили, что мужчина сам на ходу выпрыгнул из автомобиля.

мобилизация
