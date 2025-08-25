Шмигаль обговорив із Келлогом гарантії безпеки для України

Міністр оборони Денис Шмигаль зустрівся в Києві у понеділок, 25 серпня, із спецпредставником американського президента Кітом Келлогом та обговорив з ним створення надійних безпекових гарантій для України.

Джерело: Шмигаль у Telegram, передає "Європейська правда"

Деталі: Шмигаль розповів, що начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Андрій Гнатов та керівник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов надали американській делегації детальний аналіз планів Росії та ситуації на фронті.

Він поінформував делегацію про оборонні пріоритети України. Також Шмигаль та Келлог обговорили створення надійних безпекових гарантій, які унеможливлять нову агресію проти України в майбутньому. Робота над такими гарантіями ведеться у тісній співпраці з партнерами.

Окрім цього, вони обговорили також підготовку до підписання президентами України і США угоди, яка стосується виробництва та продажу безпілотників. Під час зустрічі американській стороні були передані відповідні документи.

Цього дня Келлог заявив, що дипломатична робота над гарантіями безпеки для України триває і є дуже складною.

Також президент Володимир Зеленський анонсував зустріч української та американської команд в кінці поточного тижня для обговорення можливості майбутніх переговорів між Україною та РФ.

