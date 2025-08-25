Все разделы
Шмыгаль обсудил с Келлогом гарантии безопасности для Украины

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловПонедельник, 25 августа 2025, 18:18
Кbт Келлог, Денис Шмыгаль, фото: Telegram

Министр обороны Денис Шмыгаль встретился в Киеве в понедельник, 25 августа, со спецпредставителем американского президента Китом Келлогом и обсудил с ним создание надежных гарантий безопасности для Украины.

Источник: Шмыгаль в Telegram, передает "Европейская правда"

Детали: Шмыгаль рассказал, что начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов и руководитель Главного управления разведки генерал-лейтенант Кирилл Буданов предоставили американской делегации подробный анализ планов России и ситуации на фронте.

Он проинформировал делегацию об оборонных приоритетах Украины. Также Шмыгаль и Келлог обсудили создание надежных гарантий безопасности, которые сделают невозможной новую агрессию против Украины в будущем. Работа над такими гарантиями ведется в тесном сотрудничестве с партнерами.

Кроме этого, они обсудили также подготовку к подписанию президентами Украины и США соглашения, касающегося производства и продажи беспилотников. Во время встречи американской стороне были переданы соответствующие документы.

В этот день Келлог заявил, что дипломатическая работа над гарантиями безопасности для Украины продолжается и является очень сложной.

Также президент Владимир Зеленский анонсировал встречу украинской и американской команд в конце текущей недели для обсуждения возможности будущих переговоров между Украиной и РФ.

Читайте такжеФормула безопасности. Что важно в переговорах Европы с Трампом о гарантиях для Украины

