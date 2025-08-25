Трамп заявив, що Путін уникає зустрічі з Зеленським, бо той йому не подобається

Президент США Дональд Трамп каже, що російський лідер Володимир Путін не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським, бо останній йому не подобається.

Деталі: Трамп на запитання журналістів, чому, на його думку, Путін так неохоче ставиться до потенційної зустрічі з Зеленським, відповів: "Тому що він йому не подобається".

Президент США також розповів, про що говорив з лідером Кремля.

Пряма мова: "Ракети, ядерна зброя – ми говоримо про багато різних речей. Ми говоримо про обмеження ядерної зброї, ми залучимо до цього Китай. У нас її найбільше, у Росії – друге місце, а у Китаю – третє, але Китай значно відстає, хоча через п'ять років він нас наздожене".

Раніше Трамп дорікнув своєму попереднику Джо Байдену, що той не дозволив Україні нападати на Росію, і пообіцяв "цікаві часи" у майбутньому.