Трамп заявил, что Путин избегает встречи с Зеленским, потому что тот ему не нравится

Президент США Дональд Трамп говорит, что российский лидер Владимир Путин не хочет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что последний ему не нравится.

Источник: Трамп на пресс-конференции

Детали: Трамп на вопрос журналистов, почему, по его мнению, Путин так неохотно относится к потенциальной встрече с Зеленским, ответил: "Потому что он ему не нравится".

Президент США также рассказал, о чем говорил с лидером Кремля.

Прямая речь: "Ракеты, ядерное оружие – мы говорим о многих разных вещах. Мы говорим об ограничении ядерного оружия, мы привлечем к этому Китай. У нас его больше всего, у России – второе место, а у Китая – третье, но Китай значительно отстает, хотя через пять лет он нас догонит".

Что предшествовало:

Ранее Трамп упрекнул своего предшественника Джо Байдена в том, что тот не позволил Украине напасть на Россию, и пообещал "интересные времена" в будущем.