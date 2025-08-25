Вуді Аллен відповів на осуд МЗС України через виступ на Московському кінофестивалі
Понеділок, 25 серпня 2025, 23:36
Американський режисер Вуді Аллена відповів на критику українського МЗС за його участь у Московському міжнародному тижні кіно.
Джерело: Аллен в коментарі The Guardian
Пряма мова Аллена: "Коли йдеться про конфлікт в Україні, я твердо переконаний, що Володимир Путін абсолютно неправий. Війна, яку він спричинив, жахлива. Але що б не зробили політики, я не вважаю, що припинення мистецьких розмов – це хороший спосіб допомогти".
Що передувало:
- Як писали російські медіа, Аллен 24 серпня взяв участь у відеоконференції в рамках Московського міжнародного тижня кіно, де розмірковував про майбутнє кінематографу з огляду на розвиток штучного інтелекту. Також він розповів, що йому завжди подобалося російське кіно.
- Міністерство закордонних справ України засудило участь Аллена й назвало це "ганьбою та образою жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії РФ проти України".