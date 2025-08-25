Вуді Аллен відповів на осуд МЗС України через виступ на Московському кінофестивалі

Американський режисер Вуді Аллена відповів на критику українського МЗС за його участь у Московському міжнародному тижні кіно.

Джерело: Аллен в коментарі The Guardian

Пряма мова Аллена: "Коли йдеться про конфлікт в Україні, я твердо переконаний, що Володимир Путін абсолютно неправий. Війна, яку він спричинив, жахлива. Але що б не зробили політики, я не вважаю, що припинення мистецьких розмов – це хороший спосіб допомогти".

Що передувало: