Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Вуди Аллен ответил на осуждение МИД Украины из-за выступления на Московском кинофестивале

Татьяна ОлейникПонедельник, 25 августа 2025, 23:36
Вуди Аллен ответил на осуждение МИД Украины из-за выступления на Московском кинофестивале
Вуди Аллен. Фото - Photo by Ernesto Ruscio/Getty Images

Американский режиссер Вуди Аллена ответил на критику украинского МИДа за его участие в Московской международной неделе кино.

Источник: Аллен в комментарии The Guardian

Прямая речь Аллена: "Когда речь идет о конфликте в Украине, я твердо убежден, что Владимир Путин абсолютно неправ. Война, которую он вызвал, ужасна. Но что бы ни сделали политики, я не считаю, что прекращение художественных разговоров – это хороший способ помочь".

Реклама:

Что предшествовало:

  • Как писали российские медиа, Аллен 24 августа принял участие в видеоконференции в рамках Московской международной недели кино, где размышлял о будущем кинематографа с учетом развития искусственного интеллекта. Также он рассказал, что ему всегда нравилось русское кино.
  • Министерство иностранных дел Украины осудило участие Аллена и назвало это "позором и оскорблением жертвы украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими военными преступниками во время агрессии РФ против Украины".

кинокультураМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
С начала суток на фронте произошло 136 столкновений – Генштаб
Свириденко подтвердила, что ее брат живет за границей: уехал до вторжения РФ
Трамп заявил, что "очень хорошо ладит" с Ким Чен Ыном и хочет с ним еще одну встречу
Трамп объяснил участие США в гарантиях безопасности для Украины
ТЦК: В пункте сбора мобилизованных в Ровенской области от сердечной недостаточности скончался мужчина
СМИ: Залужный отказал Ермаку и не пошел в команду Зеленского, но пообещал не критиковать президента
Все новости...
кино
"Это позор": МИД Украины осудил участие режиссера Вуди Аллена в московском фестивале
В сети показали трейлер ко второму сезону "Венздей"
Третий сезон "Игры в кальмара" собрал рекордное количество просмотров
Последние новости
01:35
Рубио обсудил с главами МИД Европы и Украины совместные шаги для остановки агрессии РФ
00:52
Украина призвала ввести санкции против РФ за незаконное использование портов Бердянска и Мариуполя
00:20
Президент Сербии в очередной раз призвал протестующих к диалогу
23:58
видеоУ россиянина снова сдали нервы: Медведев эпично разбил ракетку после вылета с US Open
23:55
В Австрии задержали четырех подозреваемых в подрывах банкоматов
23:36
Вуди Аллен ответил на осуждение МИД Украины из-за выступления на Московском кинофестивале
23:18
Додон пожал руку послу России и помечтал о "стратегическом партнерстве"
23:02
Крупнейшего девелопера Китая исключили из Гонконгской биржи
22:42
Reuters: Администрация Трампа рассматривает возможность ввести санкции против чиновников ЕС
22:31
В прошлом году чиновники задекларировали на 49% больше криптовалюты, чем в 2023 году
Все новости...
Реклама:
Реклама: