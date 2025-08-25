Вуди Аллен ответил на осуждение МИД Украины из-за выступления на Московском кинофестивале

Американский режиссер Вуди Аллена ответил на критику украинского МИДа за его участие в Московской международной неделе кино.

Источник: Аллен в комментарии The Guardian

Прямая речь Аллена: "Когда речь идет о конфликте в Украине, я твердо убежден, что Владимир Путин абсолютно неправ. Война, которую он вызвал, ужасна. Но что бы ни сделали политики, я не считаю, что прекращение художественных разговоров – это хороший способ помочь".

Реклама:

Что предшествовало: