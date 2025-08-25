Вуди Аллен ответил на осуждение МИД Украины из-за выступления на Московском кинофестивале
Американский режиссер Вуди Аллена ответил на критику украинского МИДа за его участие в Московской международной неделе кино.
Источник: Аллен в комментарии The Guardian
Прямая речь Аллена: "Когда речь идет о конфликте в Украине, я твердо убежден, что Владимир Путин абсолютно неправ. Война, которую он вызвал, ужасна. Но что бы ни сделали политики, я не считаю, что прекращение художественных разговоров – это хороший способ помочь".
Что предшествовало:
- Как писали российские медиа, Аллен 24 августа принял участие в видеоконференции в рамках Московской международной недели кино, где размышлял о будущем кинематографа с учетом развития искусственного интеллекта. Также он рассказал, что ему всегда нравилось русское кино.
- Министерство иностранных дел Украины осудило участие Аллена и назвало это "позором и оскорблением жертвы украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими военными преступниками во время агрессии РФ против Украины".