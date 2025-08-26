Сибіга пояснив Рубіо та європейським міністрам позицію України щодо гарантій безпеки

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо та європейськими колегами пояснив позицію України щодо безпекових гарантій та подальших кроків на шляху до миру.

Джерело: Сибіга в соцмережі Х

Деталі: За його словами, розмова базувалася на попередніх контактах лідерів країн, нещодавньому візиті президента Володимира Зеленського до Вашингтона та роботі радників з національної безпеки.

Реклама:

Пряма мова: "Я підтвердив позицію України, що гарантії безпеки мають бути конкретними, юридично зобов'язуючими та ефективними. Вони мають бути всеосяжними, включаючи військовий, дипломатичний, правовий та інші рівні.

Ми всі поділяємо переконання, що українська армія є основоположним елементом будь-яких таких гарантій, тому її максимальне зміцнення є нашим першочерговим завданням.

Я підтвердив, що Україна готова до наступних кроків на шляху до миру. Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-яких форматах і локаціях. Ми готові покласти край вбивствам і дати шанс дипломатії.

РЕКЛАМА:

Москва повинна знати, що вона не може вічно тягнути час. Якщо Росія продовжуватиме відкидати значущі, конструктивні кроки до миру, вона повинна зіткнутися з наслідками: серйозним посиленням санкцій і зміцненням потенціалу України".

Передісторія: