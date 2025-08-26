Все разделы
Сибига объяснил Рубио и европейским министрам позицию Украины о гарантиях безопасности

Иван ДьяконовВторник, 26 августа 2025, 04:08
Андрей Сибига. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио и европейскими коллегами объяснил позицию Украины относительно гарантий безопасности и дальнейших шагов на пути к миру.

Источник: Сибига в соцсети Х

Детали: По его словам, разговор базировался на предыдущих контактах лидеров стран, недавнем визите президента Владимира Зеленского в Вашингтон и работе советников по национальной безопасности.

Прямая речь: "Я подтвердил позицию Украины, что гарантии безопасности должны быть конкретными, юридически обязывающими и эффективными. Они должны быть всеобъемлющими, включая военный, дипломатический, правовой и другие уровни.

Мы все разделяем убеждение, что украинская армия является основополагающим элементом любых таких гарантий, поэтому ее максимальное укрепление является нашей первоочередной задачей.

Я подтвердил, что Украина готова к следующим шагам на пути к миру. Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любых форматах и локациях. Мы готовы положить конец убийствам и дать шанс дипломатии.

Москва должна знать, что она не может вечно тянуть время. Если Россия будет продолжать отвергать значимые, конструктивные шаги к миру, она должна столкнуться с последствиями: серьезным усилением санкций и укреплением потенциала Украины".

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио обсудил с рядом европейских министров иностранных дел, а также Украины совместные дипломатические усилия, направленные на достижение длительного урегулирования российско-украинской войны.

МИДроссийско-украинская войнапереговоры
