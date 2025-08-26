Трамп заявив про намір зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином цього року
Президент США Дональд Трамп заявив, що прагне провести зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у 2025 році.
Джерело: Трамп під час зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном, цитує Reuters
Деталі: Виступаючи в Овальному кабінеті, Трамп заявив: "Я хотів би зустрітися з ним цього року. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Кім Чен Ином у найближчому майбутньому".
Державні ЗМІ КНДР відреагували на заяву, наголосивши, що спільні військові навчання США та Південної Кореї свідчать про намір Вашингтона "окупувати" Корейський півострів і атакувати країни регіону.
"Я сподіваюся, що ви зможете принести мир на Корейський півострів, єдину розділену націю в світі, щоб ви могли зустрітися з Кім Чен Ином, побудувати "Trump World" (комплекс нерухомості, – ред.) в Північній Кореї, щоб я міг грати там в гольф, і щоб ви дійсно могли зіграти роль історичного миротворця", – сказав Лі звертаючись до Трампа.
За даними Reuters, після січневої інавгурації Трампа Кім проігнорував неодноразові заклики американського президента відновити пряму дипломатію, якої президент США дотримувався під час свого перебування на посаді у 2017-2021 роках і яка не призвела до укладення угоди про припинення ядерної програми Північної Кореї.
Лі запросив Трампа відвідати саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у жовтні та спробувати під час поїздки зустрітися із лідером КНДР.
За його словами, попри масштабні санкції, запроваджені для стримування Північної Кореї, "результатом стала безперервна розробка ядерної зброї та ракет". Лі зазначив, що КНДР здатна виробляти від 10 до 20 ядерних боєголовок на рік.
Що передувало:
- В липні сестра лідера Північної Кореї і заступниця завідувача відділу пропаганди та агітації ТПК Кім Йо Чжон, відкрито висміяла спроби Дональда Трампа позбавити КНДР ядерної зброї.
Передісторія:
- В понеділок, 25 серпня, президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами припустив, що "колись" проведе ще одну зустріч з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином, з яким "дуже добре ладнає".
- На початку квітня Трамп не виключив, що "в якийсь момент" може сконтактувати з Північною Кореєю, і знову сказав, що у нього "дуже хороші відносини" з Кім Чен Ином.
- Після цього, за даними ЗМІ, в американській адміністрації почали обговорення подальших кроків для налагодження комунікації з КНДР.