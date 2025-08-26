Все разделы
Трамп заявил о намерении встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в этом году

Иван ДьяконовВторник, 26 августа 2025, 07:21
Ким Чен Ын и Дональд Трамп во время встречи на южной стороне демилитаризованной зоны, 30 июня 2019 года. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в 2025 году.

Источник: Трамп во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном, цитирует Reuters

Детали: Выступая в Овальном кабинете, Трамп заявил: "Я хотел бы встретиться с ним в этом году. Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в ближайшем будущем".

Государственные СМИ КНДР отреагировали на заявление, подчеркнув, что совместные военные учения США и Южной Кореи свидетельствуют о намерении Вашингтона "оккупировать" Корейский полуостров и атаковать страны региона.

"Я надеюсь, что вы сможете принести мир на Корейский полуостров, единственную разделенную нацию в мире, чтобы вы могли встретиться с Ким Чен Ыном, построить "Trump World" (комплекс недвижимости, – ред.) в Северной Корее, чтобы я мог играть там в гольф, и чтобы вы действительно могли сыграть роль исторического миротворца", – сказал Ли обращаясь к Трампу.

По данным Reuters, после январской инаугурации Трампа Ким проигнорировал неоднократные призывы американского президента возобновить прямую дипломатию, которой президент США придерживался во время своего пребывания в должности в 2017-2021 годах и которая не привела к заключению соглашения о прекращении ядерной программы Северной Кореи.

Ли пригласил Трампа посетить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в октябре и попытаться во время поездки встретиться с лидером КНДР.

Ли также отметил, что, несмотря на масштабные санкции, Северная Корея продолжает разработку ядерного оружия и ракет.

По его словам, несмотря на масштабные санкции, введенные для сдерживания Северной Кореи, "результатом стала непрерывная разработка ядерного оружия и ракет". Ли отметил, что КНДР способна производить от 10 до 20 ядерных боеголовок в год.

Что предшествовало:

  • В июле сестра лидера Северной Кореи и заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ТПК Ким Йо Чжон, открыто высмеяла попытки Дональда Трампа лишить КНДР ядерного оружия.

Предыстория:

ТрампСеверная КореяКНДРядерное оружие
