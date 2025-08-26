Трамп заявил о намерении встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в этом году
Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в 2025 году.
Источник: Трамп во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном, цитирует Reuters
Детали: Выступая в Овальном кабинете, Трамп заявил: "Я хотел бы встретиться с ним в этом году. Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в ближайшем будущем".
Государственные СМИ КНДР отреагировали на заявление, подчеркнув, что совместные военные учения США и Южной Кореи свидетельствуют о намерении Вашингтона "оккупировать" Корейский полуостров и атаковать страны региона.
"Я надеюсь, что вы сможете принести мир на Корейский полуостров, единственную разделенную нацию в мире, чтобы вы могли встретиться с Ким Чен Ыном, построить "Trump World" (комплекс недвижимости, – ред.) в Северной Корее, чтобы я мог играть там в гольф, и чтобы вы действительно могли сыграть роль исторического миротворца", – сказал Ли обращаясь к Трампу.
По данным Reuters, после январской инаугурации Трампа Ким проигнорировал неоднократные призывы американского президента возобновить прямую дипломатию, которой президент США придерживался во время своего пребывания в должности в 2017-2021 годах и которая не привела к заключению соглашения о прекращении ядерной программы Северной Кореи.
Ли пригласил Трампа посетить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в октябре и попытаться во время поездки встретиться с лидером КНДР.
Ли также отметил, что, несмотря на масштабные санкции, Северная Корея продолжает разработку ядерного оружия и ракет.
По его словам, несмотря на масштабные санкции, введенные для сдерживания Северной Кореи, "результатом стала непрерывная разработка ядерного оружия и ракет". Ли отметил, что КНДР способна производить от 10 до 20 ядерных боеголовок в год.
Что предшествовало:
- В июле сестра лидера Северной Кореи и заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ТПК Ким Йо Чжон, открыто высмеяла попытки Дональда Трампа лишить КНДР ядерного оружия.
Предыстория:
- В понедельник, 25 августа, президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами предположил, что "когда-нибудь" проведет еще одну встречу с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, с которым "очень хорошо ладит".
- В начале апреля Трамп не исключил, что "в какой-то момент" может сконтактировать с Северной Кореей, и снова сказал, что у него "очень хорошие отношения" с Ким Чен Ыном.
- После этого, по данным СМИ, в американской администрации начали обсуждение дальнейших шагов для налаживания коммуникации с КНДР.