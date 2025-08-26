Мешканців просять не їздити трасою Херсон – Миколаїв: окупанти атакують її дронами, за ранок 2 поранених

Наслідки російського удару дроном по автомобілю на трасі Херсон-Миколаїв 25 серпня. Фото Офісу генпрокурора

Влада Херсонщини закликає мешканців уникати поїздок трасою Херсон – Миколаїв, оскільки російські загарбники стали активно атакувати її безпілотниками. Вранці 26 серпня окупанти поранили 2 осіб.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та Херсонська ОВА в Telegram

Пряма мова очільника області: "З учорашнього (25 серпня – ред.) вечора спостерігаємо високу активність російських дронів уздовж траси М-14 Херсон – Миколаїв. Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт. Тому наполегливо закликаю: без нагальної потреби не пересувайтеся цим маршрутом".

Доповнено: Згодом у Херсонській ОВА повідомили, що орієнтовно о 07:00 на цій трасі між селами Клапая та Чорнобаївка російські військові атакували з дрона чергове авто. Внаслідок ворожого удару постраждали 47-річний медичний директор та 38-річна лікарка одного із закладів охорони здоров’я.

"Попередньо, вони дістали вибухові травми. Потерпілі самостійно звернулися до лікарні. Вони отримують необхідну меддопомогу", – зазначили в ОВА.

