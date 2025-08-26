Все разделы
Жителей просят не ездить по трассе Херсон – Николаев: оккупанты атакуют ее дронами, за утро 2 раненых

Ирина БалачукВторник, 26 августа 2025, 08:10
Жителей просят не ездить по трассе Херсон – Николаев: оккупанты атакуют ее дронами, за утро 2 раненых
Последствия российского удара дроном по автомобилю на трассе Херсон-Николаев 25 августа. Фото Офиса генпрокурора

Власти Херсонской области призывают жителей избегать поездок по трассе Херсон – Николаев, поскольку российские захватчики стали активно атаковать ее беспилотниками. Утром 26 августа оккупанты ранили 2 человек.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и Херсонская ОВА в Telegram

Прямая речь главы области: "Со вчерашнего (25 августа – ред.) вечера наблюдаем высокую активность российских дронов вдоль трассы М-14 Херсон – Николаев. Враг целенаправленно атакует гражданский транспорт. Поэтому настойчиво призываю: без крайней необходимости не передвигайтесь по этому маршруту".

Дополнено: Позже в Херсонской ОВА сообщили, что ориентировочно в 07:00 на этой трассе между селами Клапая и Чернобаевка российские военные атаковали с дрона очередной автомобиль. В результате вражеского удара пострадали 47-летний медицинский директор и 38-летняя врач одного из учреждений здравоохранения.

"Предварительно, они получили взрывные травмы. Пострадавшие самостоятельно обратились в больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь", – отметили в ОВА.

Предыстория:

ХерсонНиколаевбеспилотники
