Росія обстріляла громаду на Сумщині: троє поранених, перебої зі світлом і зв’язком
Вівторок, 26 серпня 2025, 12:58
Зранку 26 серпня російські війська знову атакували цивільну інфраструктуру Шосткинської громади на Сумщині. Внаслідок ударів постраждали люди та пошкоджені об’єкти енергетики.
Джерело: очільник Сумської ОВА Олег Григоров
Деталі: Повідомляється, що поранення зазнали троє чоловіків віком 35, 44 і 48 років. Усіх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.
Також через обстріл частина Шосткинщини залишилася без електропостачання. Критична інфраструктура підключена до резервного живлення, також фіксуються перебої зі зв’язком.
Наразі у громаді розгорнули Пункти незламності, тривають відновлювальні роботи.
