Росія обстріляла громаду на Сумщині: троє поранених, перебої зі світлом і зв’язком

Зранку 26 серпня російські війська знову атакували цивільну інфраструктуру Шосткинської громади на Сумщині. Внаслідок ударів постраждали люди та пошкоджені об’єкти енергетики.

Джерело: очільник Сумської ОВА Олег Григоров

Деталі: Повідомляється, що поранення зазнали троє чоловіків віком 35, 44 і 48 років. Усіх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Реклама:

Також через обстріл частина Шосткинщини залишилася без електропостачання. Критична інфраструктура підключена до резервного живлення, також фіксуються перебої зі зв’язком.

Наразі у громаді розгорнули Пункти незламності, тривають відновлювальні роботи.

Нагадаємо:

РЕКЛАМА: