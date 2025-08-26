Россия обстреляла громаду на Сумщине: трое раненых, перебои со светом и связью

Утром 26 августа российские войска снова атаковали гражданскую инфраструктуру Шосткинской громады на Сумщине. В результате ударов пострадали люди и повреждены объекты энергетики.

Источник: глава Сумской ОВА Олег Григоров

Детали: Сообщается, что ранения получили трое мужчин в возрасте 35, 44 и 48 лет. Всех госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

Также из-за обстрела часть Шосткинщины осталась без электроснабжения. Критическая инфраструктура подключена к резервному питанию, также фиксируются перебои со связью.

Сейчас в громаде развернули Пункты несокрушимости, продолжаются восстановительные работы.

