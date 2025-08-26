Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия обстреляла громаду на Сумщине: трое раненых, перебои со светом и связью

Анастасия ПроцВторник, 26 августа 2025, 12:58
Россия обстреляла громаду на Сумщине: трое раненых, перебои со светом и связью
Иллюстративное фото: Getty Images

Утром 26 августа российские войска снова атаковали гражданскую инфраструктуру Шосткинской громады на Сумщине. В результате ударов пострадали люди и повреждены объекты энергетики.

Источник: глава Сумской ОВА Олег Григоров

Детали: Сообщается, что ранения получили трое мужчин в возрасте 35, 44 и 48 лет. Всех госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

Реклама:

Также из-за обстрела часть Шосткинщины осталась без электроснабжения. Критическая инфраструктура подключена к резервному питанию, также фиксируются перебои со связью.

Сейчас в громаде развернули Пункты несокрушимости, продолжаются восстановительные работы.

Напомним:

РЕКЛАМА:
  • В ночь на 26 августа российские войска совершили серию атак дронами по нескольким общинах Сумской области. В результате ударов возник пожар, повреждены жилые и нежилые здания, без света остались часть жителей, есть пострадавшие.

Сумская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Правительство запускает продажу Одесского припортового завода
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
В США погибла 23-летняя украинская беженка: на нее с ножом напал бездомный мужчина
СМИ: Келлога в Киеве сопровождала дополнительная охрана из-за "толпы поклонников"
Генштаб подтвердил бои в двух селах Днепропетровской области, но отрицает оккупацию
В сентябре вырастут тарифы на электроэнергию для некоторых потребителей: кого коснется
Все новости...
Сумская область
Россия атаковала дронами несколько общин Сумщины: ранены две женщины, повреждены здания
Россияне атаковали дроном автомобиль в Сумской области: 1 погибший, 2 раненых
Россияне нанесли массированный удар дронами по Сумам: более 10 попаданий, горят дома
Последние новости
20:13
Правительство запускает продажу Одесского припортового завода
20:08
В Эстонии осудили 63-летнюю женщину за шпионаж в пользу ФСБ
19:57
Удары дронов по НПЗ заставили РФ продавать больше нефти
19:57
футбол18-летнего украинца признали лучшим игроком тура итальянской Серии В
19:54
FT: США заявили Европе, что готовы предоставить "стратегические средства" миротворцам в Украине
19:51
"Война – это имена": ко Дню памяти защитников в Украине проведут национальную акцию
19:45
Зеленский анонсировал контакты со странами, которые могут стать площадками для переговоров с РФ
19:44
В Украину ежегодно ввозят три тысячи тонн нелегального кофе - Гетманцев
19:39
Экстремальная жара влияет на тело так же, как курение или употребление алкоголя – исследование
19:27
Нацбанк показал курс доллара и евро на среду 27 августа
Все новости...
Реклама:
Реклама: