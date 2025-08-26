Россия обстреляла громаду на Сумщине: трое раненых, перебои со светом и связью
Вторник, 26 августа 2025, 12:58
Утром 26 августа российские войска снова атаковали гражданскую инфраструктуру Шосткинской громады на Сумщине. В результате ударов пострадали люди и повреждены объекты энергетики.
Источник: глава Сумской ОВА Олег Григоров
Детали: Сообщается, что ранения получили трое мужчин в возрасте 35, 44 и 48 лет. Всех госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.
Реклама:
Также из-за обстрела часть Шосткинщины осталась без электроснабжения. Критическая инфраструктура подключена к резервному питанию, также фиксируются перебои со связью.
Сейчас в громаде развернули Пункты несокрушимости, продолжаются восстановительные работы.
Напомним:
РЕКЛАМА:
- В ночь на 26 августа российские войска совершили серию атак дронами по нескольким общинах Сумской области. В результате ударов возник пожар, повреждены жилые и нежилые здания, без света остались часть жителей, есть пострадавшие.