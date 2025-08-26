Усі розділи
В Естонії впав та вибухнув, ймовірно, український дрон, який збився з курсу

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 26 серпня 2025, 13:09
В Естонії впав та вибухнув, ймовірно, український дрон, який збився з курсу
ілюстративне фото getty images

Глава Поліції безпеки Естонії Марго Паллосон повідомив, що у понеділок, 25 серпня, у другій половині дня у Тартуському повіті Естонії місцевий фермер виявив уламки ударного дрона. Влада припускає, що це може бути український БпЛА.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Деталі: Уламки виявили у волості Елва. Департамент Поліції безпеки спільно з прокуратурою розпочали розслідування для з'ясування обставин. На місці події був кратер від вибуху. Повідомляють, що люди в інциденті не постраждали.

За оцінкою Поліції безпеки, дрон впав на території Естонії в неділю рано вранці – й БПЛА може бути українським.

"За попередніми даними, у нас є підстави вважати, що це міг бути український дрон, націлений на об'єкти на території Росії, але який Росія за допомогою GPS-глушіння та інших засобів електронної боротьби збила з курсу, і він відхилився в повітряний простір Естонії. На цей час ніщо не вказує на те, що це міг бути російський дрон", – сказав Паллосон.

Паллосон зазначив, що це був військовий дрон, до якого було прикріплено вибухову речовину, і вона також здетонувала. 

За його словами, якби дрон впав на житловий будинок, він міг би спричинити серйозні руйнування.

За словами Паллосона, дрон міг потрапити у повітряний простір Естонії як з повітряного простору Росії, так і з повітряного простору Латвії. Він додав, що це наразі розслідується.

За словами міністра оборони Ханно Певкура, знахідка уламків дрона насамперед пов'язана з тим, що Росія продовжує війну в Україні, а Україна захищає себе.

Начальник розвідувального центру Сил оборони Антс Ківісельг, коментуючи ситуацію, зазначив, що глушіння GPS-сигналу з боку Росії спрямовано на захист російських стратегічних об'єктів і не націлене безпосередньо проти Естонії або інших союзників НАТО.

Ківісельг підкреслив, що рівень загрози в Естонії не змінився.

Рано-вранці в неділю, 24 серпня, Департамент поліції і прикордонної охорони Естонії відстежував дрон, що пролітав над Чудським озером, який пізніше впав в озеро на території Росії.

Що було раніше:

  • У суботу та в ніч на неділю в Ленінградській області Росії спостерігалося активне пересування дронів, коли Україна атакувала безпілотниками об'єкти на території Росії. 
  • Дрони завдавали ударів як по об'єктах у Санкт-Петербурзі, так і по нафтовому терміналу в порту Усть-Луга, розташованому недалеко від кордону з Естонією.
  • У багатьох аеропортах Росії вводили обмеження, авіакомпанії змінювали розклад.

ЕстоніябезпілотникиУкраїна
