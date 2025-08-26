В Эстонии упал и взорвался, вероятно, украинский дрон, который сбился с курса

Глава Полиции безопасности Эстонии Марго Паллосон сообщил, что в понедельник, 25 августа, во второй половине дня в Тартуском уезде Эстонии местный фермер обнаружил обломки ударного дрона. Власть предполагает, что это может быть украинский БпЛА.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: Обломки обнаружили в волости Элва. Департамент полиции безопасности совместно с прокуратурой начали расследование для выяснения обстоятельств. На месте происшествия был кратер от взрыва. Сообщают, что люди в инциденте не пострадали.

Реклама:

По оценке Полиции безопасности, дрон упал на территории Эстонии в воскресенье рано утром – и БПЛА может быть украинским.

"По предварительным данным, у нас есть основания полагать, что это мог быть украинский дрон, нацеленный на объекты на территории России, но который Россия с помощью GPS-помех и других средств электронной борьбы сбила с курса, и он отклонился в воздушное пространство Эстонии. На данный момент ничто не указывает на то, что это мог быть российский дрон", – сказал Паллосон.

Паллосон отметил, что это был военный дрон, к которому было прикреплено взрывчатое вещество, и оно также сдетонировало.

РЕКЛАМА:

По его словам, если бы дрон упал на жилой дом, он мог бы вызвать серьезные разрушения.

По словам Паллосона, дрон мог попасть в воздушное пространство Эстонии как из воздушного пространства России, так и из воздушного пространства Латвии. Он добавил, что это сейчас расследуется.

По словам министра обороны Ханно Певкура, находка обломков дрона прежде всего связана с тем, что Россия продолжает войну в Украине, а Украина защищает себя.

Начальник разведывательного центра Сил обороны Антс Кивисельг, комментируя ситуацию, отметил, что глушение GPS-сигнала со стороны России направлено на защиту российских стратегических объектов и не нацелено непосредственно против Эстонии или других союзников НАТО.

Кивисельг подчеркнул, что уровень угрозы в Эстонии не изменился.

Рано утром в воскресенье, 24 августа, Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии отслеживал дрон, пролетавший над Чудским озером, который позже упал в озеро на территории России.

Что предшествовало: