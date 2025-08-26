Зеленський: Кабмін у вівторок оновить правила перетину кордону чоловікам до 22 років

Президент Володимир Зеленський після доповіді прем’єр-міністерки Юлії Свириденко повідомив, що у вівторок, 26 серпня Кабінет міністрів оновить правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Погодили всі деталі з військовим командуванням, і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати.

Реклама:

Деталі: За словами президента, він також обговорив зі Свириденко, зокрема, питання співпраці з Норвегією в рамках підготовки до опалювального сезону та продовження грантової допомоги для закупівлі природного газу. Цінуємо підтримку Норвегії.

Ще одне питання, яке порушувалось на зустрічі, розширення програми "єВідновлення". "Буде більше можливостей для компенсації втрати майна на тимчасово окупованих територіях. Премʼєр-міністр представить усі деталі", - зазначив Зеленський.

Передісторія:

РЕКЛАМА: