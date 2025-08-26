Все разделы
Зеленский: Кабмин во вторник обновит правила пересечения границы мужчинам до 22 лет

Станислав ПогориловВторник, 26 августа 2025, 14:45
Зеленский: Кабмин во вторник обновит правила пересечения границы мужчинам до 22 лет
Владимир Зеленский, Юлия свириденко, фото: Telegram

Президент Владимир Зеленский после доклада премьер-министра Юлии Свириденко сообщил, что во вторник, 26 августа, Кабинет министров обновит правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Согласовали все детали с военным командованием, и в ближайшее время соответствующие возможности должны заработать.

Детали: По словам президента, он также обсудил со Свириденко, в частности, вопросы сотрудничества с Норвегией в рамках подготовки к отопительному сезону и продолжения грантовой помощи для закупки природного газа. Ценим поддержку Норвегии.

Еще один вопрос, который поднимался на встрече, — расширение программы "еВосстановление". "Будет больше возможностей для компенсации утраты имущества на временно оккупированных территориях. Премьер-министр представит все детали", — отметил Зеленский.

Предыстория:

  • 12 августа президент Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству "проработать возможность" упрощения пересечения границы для украинцев от 18 до 22 лет.
  • 18 августа премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин работает над постановлением, которое позволит выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Его планировали принять до конца недели. Свириденко отмечала, что это решение "не требует законодательных изменений".
  • 22 августа в Верховную Раду внесли законопроект, который содержит положение о разрешении мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу.

