Зеленский: Кабмин во вторник обновит правила пересечения границы мужчинам до 22 лет

Президент Владимир Зеленский после доклада премьер-министра Юлии Свириденко сообщил, что во вторник, 26 августа, Кабинет министров обновит правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Прямая речь Зеленского: "Сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Согласовали все детали с военным командованием, и в ближайшее время соответствующие возможности должны заработать.

Детали: По словам президента, он также обсудил со Свириденко, в частности, вопросы сотрудничества с Норвегией в рамках подготовки к отопительному сезону и продолжения грантовой помощи для закупки природного газа. Ценим поддержку Норвегии.

Еще один вопрос, который поднимался на встрече, — расширение программы "еВосстановление". "Будет больше возможностей для компенсации утраты имущества на временно оккупированных территориях. Премьер-министр представит все детали", — отметил Зеленский.

